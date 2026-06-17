El Mundial 2026 continúa escribiendo capítulos históricos incluso antes de ingresar en las instancias decisivas.
El Mundial 2026 ya bate récords: registra la mayor asistencia diaria de público en la historia
A menos de una semana del inicio del torneo, la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá supera las expectativas y marca cifras históricas tanto en concurrencia a los estadios como en audiencia televisiva.
A tan solo seis días de competencia, la Copa del Mundo organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá ya estableció un nuevo récord de asistencia diaria de espectadores en los estadios y se encamina a superar las marcas de público acumulado registradas en anteriores ediciones.
La noticia fue confirmada por la FIFA, que destacó la masiva respuesta de los aficionados pese a las dudas que existían antes del inicio del certamen. La ampliación del torneo a 48 selecciones, el incremento de partidos y la dispersión geográfica de las sedes habían generado interrogantes sobre la capacidad de convocatoria. Sin embargo, los números muestran una realidad completamente distinta.
Según informó el organismo rector del fútbol mundial, un total de 281.223 espectadores asistieron a los cuatro encuentros disputados en una misma jornada de la fase de grupos: Francia-Senegal, Irak-Noruega, Argentina-Argelia y Austria-Jordania.
La cifra constituye la mayor asistencia diaria registrada en la historia de los Mundiales y supera marcas que se mantenían vigentes desde Estados Unidos 1994, una edición que todavía conserva varios récords de concurrencia.
Estadios llenos y una pasión sin fronteras
Uno de los aspectos más destacados de la presente edición es la respuesta del público independientemente de los equipos protagonistas.
A diferencia de lo que algunos analistas preveían antes del inicio del torneo, los estadios presentan altos niveles de ocupación incluso en partidos protagonizados por selecciones que tradicionalmente no figuran entre las favoritas al título.
La combinación de infraestructura moderna, una amplia oferta de sedes y el atractivo de un Mundial ampliado ha generado una fuerte movilización de aficionados provenientes de distintos continentes.
La FIFA informó además que la asistencia acumulada ya alcanza los 1.309.652 espectadores, con un promedio de 65.483 personas por encuentro, una cifra que posiciona a la Copa del Mundo 2026 en camino de superar el récord histórico de más de 3,5 millones de asistentes registrado en Estados Unidos 1994.
Infantino celebró el nuevo récord
Tras conocerse los números, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el impacto que está generando el certamen.
“¡Vaya! Hoy se han dado cita 281.223 aficionados en los estadios de la Copa Mundial de la FIFA: ¡el día con mayor asistencia en la historia de la competición!”, expresó el dirigente a través de los canales oficiales del organismo.
Las cifras representan un fuerte respaldo para el nuevo formato mundialista, que incrementó el número de selecciones participantes de 32 a 48 y amplió considerablemente el calendario de competencia.
También crecen las audiencias televisivas
El éxito del Mundial no se limita a los estadios. La audiencia televisiva y digital también muestra registros extraordinarios en los tres países anfitriones.
De acuerdo con los datos difundidos por la FIFA, más de 54 millones de personas siguieron las transmisiones de los partidos inaugurales disputados en Canadá, Estados Unidos y México.
Uno de los datos más sobresalientes fue el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, que se convirtió en el partido de fútbol más visto en la historia del mercado televisivo estadounidense.
La transmisión alcanzó una audiencia combinada de 27,5 millones de espectadores, una cifra que refleja el creciente interés que despierta el fútbol en un país tradicionalmente dominado por deportes como el fútbol americano, el béisbol y el básquetbol.
Un Mundial que ya hace historia
Con estadios colmados, audiencias récord y una notable movilización de aficionados de todo el mundo, el Mundial 2026 parece encaminado a convertirse en una de las ediciones más exitosas de la historia.
La apuesta de la FIFA por ampliar el número de selecciones y organizar el torneo en tres países diferentes generó debate durante años. Sin embargo, los primeros indicadores muestran que el interés global por la competencia permanece intacto y que el espectáculo continúa convocando a millones de personas dentro y fuera de los estadios.
Cuando todavía resta gran parte del torneo por disputarse, la Copa del Mundo ya comenzó a romper marcas históricas y promete seguir sumando récords en las próximas semanas.