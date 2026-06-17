La espera terminó para Colombia. Luego de una exigente clasificación y de varios meses de preparación, el seleccionado cafetero hará su presentación en el Mundial 2026 este miércoles frente a Uzbekistán, en un partido que marcará el inicio de su participación en la máxima cita del fútbol internacional.
"Esto es otra cosa": el mensaje de Néstor Lorenzo antes del debut de Colombia
El entrenador del seleccionado cafetero habló en la previa del estreno mundialista y remarcó la necesidad de afrontar el torneo con máxima concentración. Colombia inicia este miércoles su camino en el Grupo K con la ilusión de ser protagonista.
En la previa del encuentro, el entrenador Néstor Lorenzo compartió sus sensaciones y analizó el desafío que representa afrontar una nueva Copa del Mundo, un torneo donde los márgenes de error son mínimos y cada detalle puede resultar decisivo.
Tras participar de la conferencia de prensa oficial organizada por FIFA, el técnico dialogó en exclusiva con el periodista Carlos Villamil y dejó en claro cuál es el principal mensaje que intenta transmitirle a sus jugadores en las horas previas al debut.
“Es ideal que el jugador que venga a jugar una competencia como esta haya tenido experiencia con el grupo. Obviamente sirve todo el trabajo que se hizo en las Eliminatorias, pero esto es otra cosa. Tratamos de bajar el mensaje de la importancia que tiene una Copa del Mundo”, expresó.
Para Lorenzo, el recorrido realizado durante el proceso clasificatorio constituye una base importante, aunque considera que el Mundial representa un escenario completamente diferente, donde la presión, la exigencia y la trascendencia de cada encuentro obligan a elevar el nivel de concentración.
“Tenemos que estar concentrados y achicar el margen de error que uno puede tener en los partidos amistosos”, agregó el entrenador.
La ilusión de una Colombia protagonista
El combinado colombiano llega a la cita mundialista con expectativas renovadas y con la intención de convertirse en uno de los animadores del certamen.
La clasificación obtenida durante las Eliminatorias fortaleció la confianza de un plantel que combina experiencia internacional con una nueva generación de futbolistas que busca dejar su huella en el torneo.
Desde la llegada de Lorenzo al banco de suplentes, Colombia logró consolidar una identidad de juego basada en la intensidad, el orden táctico y la búsqueda constante del protagonismo, características que intentará trasladar al escenario mundialista.
El cuerpo técnico considera clave comenzar el torneo con un resultado positivo, especialmente en una fase de grupos que puede resultar determinante para las aspiraciones de avanzar a las rondas eliminatorias.
Su mirada sobre los “cooling breaks”
Durante la entrevista, Lorenzo también se refirió a uno de los aspectos reglamentarios que ha generado debate entre entrenadores y jugadores: las pausas de hidratación o “cooling breaks”, implementadas debido a las altas temperaturas que se registran en algunas sedes del Mundial.
Si bien reconoció su utilidad desde el punto de vista físico, el entrenador colombiano consideró que su duración puede afectar el ritmo de juego.
“Hay que ser más concretos porque son un poquito largos y cortan mucho el ritmo del partido”, señaló.
No obstante, explicó que su cuerpo técnico aprovechará esos momentos para brindar indicaciones precisas al plantel. “Vamos a usar los primeros treinta segundos para bajar las pulsaciones y recién después darle el mensaje al grupo”, detalló.
El debut ante Uzbekistán
La Selección Colombia iniciará su participación en la Copa del Mundo enfrentando a la debutante Uzbekistán, una de las selecciones que buscará dar la sorpresa en el Grupo K.
El encuentro se disputará este miércoles 17 de junio en el emblemático Estadio Azteca, uno de los escenarios más históricos del fútbol mundial y sede de momentos inolvidables en anteriores ediciones de la Copa del Mundo.
Para Colombia será el primer paso de un camino que espera recorrer durante varias semanas. La ilusión está intacta y el mensaje de Lorenzo es claro: mantener la concentración, respetar cada rival y asumir desde el inicio la responsabilidad que implica disputar el torneo más importante del planeta.
“Sabemos lo importante que es una Copa del Mundo”, resumió el entrenador. Una frase sencilla que refleja el estado de ánimo de un seleccionado que llega con ambición, confianza y el sueño de hacer historia.