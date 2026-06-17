Antes del debut ante Uzbekistán

"Esto es otra cosa": el mensaje de Néstor Lorenzo antes del debut de Colombia

El entrenador del seleccionado cafetero habló en la previa del estreno mundialista y remarcó la necesidad de afrontar el torneo con máxima concentración. Colombia inicia este miércoles su camino en el Grupo K con la ilusión de ser protagonista.