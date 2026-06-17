#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Antes del debut ante Uzbekistán

"Esto es otra cosa": el mensaje de Néstor Lorenzo antes del debut de Colombia

El entrenador del seleccionado cafetero habló en la previa del estreno mundialista y remarcó la necesidad de afrontar el torneo con máxima concentración. Colombia inicia este miércoles su camino en el Grupo K con la ilusión de ser protagonista.

Néstor Lorenzo y el desafío mundialista: “Tenemos que achicar al máximo el margen de error”.Néstor Lorenzo y el desafío mundialista: “Tenemos que achicar al máximo el margen de error”.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La espera terminó para Colombia. Luego de una exigente clasificación y de varios meses de preparación, el seleccionado cafetero hará su presentación en el Mundial 2026 este miércoles frente a Uzbekistán, en un partido que marcará el inicio de su participación en la máxima cita del fútbol internacional.

En la previa del encuentro, el entrenador Néstor Lorenzo compartió sus sensaciones y analizó el desafío que representa afrontar una nueva Copa del Mundo, un torneo donde los márgenes de error son mínimos y cada detalle puede resultar decisivo.

Tras participar de la conferencia de prensa oficial organizada por FIFA, el técnico dialogó en exclusiva con el periodista Carlos Villamil y dejó en claro cuál es el principal mensaje que intenta transmitirle a sus jugadores en las horas previas al debut.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Venezuela v Colombia - Estadio Monumental de Maturin, Maturin, Venezuela - September 9, 2025 Colombia coach Nestor Lorenzo reacts REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaNéstor Lorenzo y el desafío mundialista: “Tenemos que achicar al máximo el margen de error”

“Es ideal que el jugador que venga a jugar una competencia como esta haya tenido experiencia con el grupo. Obviamente sirve todo el trabajo que se hizo en las Eliminatorias, pero esto es otra cosa. Tratamos de bajar el mensaje de la importancia que tiene una Copa del Mundo”, expresó.

Para Lorenzo, el recorrido realizado durante el proceso clasificatorio constituye una base importante, aunque considera que el Mundial representa un escenario completamente diferente, donde la presión, la exigencia y la trascendencia de cada encuentro obligan a elevar el nivel de concentración.

“Tenemos que estar concentrados y achicar el margen de error que uno puede tener en los partidos amistosos”, agregó el entrenador.

La ilusión de una Colombia protagonista

El combinado colombiano llega a la cita mundialista con expectativas renovadas y con la intención de convertirse en uno de los animadores del certamen.

La clasificación obtenida durante las Eliminatorias fortaleció la confianza de un plantel que combina experiencia internacional con una nueva generación de futbolistas que busca dejar su huella en el torneo.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Colombia coach Nestor Lorenzo before the match REUTERS/Rodrigo ValleNéstor Lorenzo y el desafío mundialista: “Tenemos que achicar al máximo el margen de error”

Desde la llegada de Lorenzo al banco de suplentes, Colombia logró consolidar una identidad de juego basada en la intensidad, el orden táctico y la búsqueda constante del protagonismo, características que intentará trasladar al escenario mundialista.

El cuerpo técnico considera clave comenzar el torneo con un resultado positivo, especialmente en una fase de grupos que puede resultar determinante para las aspiraciones de avanzar a las rondas eliminatorias.

Su mirada sobre los “cooling breaks”

Durante la entrevista, Lorenzo también se refirió a uno de los aspectos reglamentarios que ha generado debate entre entrenadores y jugadores: las pausas de hidratación o “cooling breaks”, implementadas debido a las altas temperaturas que se registran en algunas sedes del Mundial.

Si bien reconoció su utilidad desde el punto de vista físico, el entrenador colombiano consideró que su duración puede afectar el ritmo de juego.

Mirá tambiénEl Mundial 2026 ya bate récords: registra la mayor asistencia diaria de público en la historia

“Hay que ser más concretos porque son un poquito largos y cortan mucho el ritmo del partido”, señaló.

No obstante, explicó que su cuerpo técnico aprovechará esos momentos para brindar indicaciones precisas al plantel. “Vamos a usar los primeros treinta segundos para bajar las pulsaciones y recién después darle el mensaje al grupo”, detalló.

El debut ante Uzbekistán

La Selección Colombia iniciará su participación en la Copa del Mundo enfrentando a la debutante Uzbekistán, una de las selecciones que buscará dar la sorpresa en el Grupo K.

El encuentro se disputará este miércoles 17 de junio en el emblemático Estadio Azteca, uno de los escenarios más históricos del fútbol mundial y sede de momentos inolvidables en anteriores ediciones de la Copa del Mundo.

Mirá también"Pase unos días difíciles"; la frase de Messi que llamó la atención tras la victoria ante Argelia

Para Colombia será el primer paso de un camino que espera recorrer durante varias semanas. La ilusión está intacta y el mensaje de Lorenzo es claro: mantener la concentración, respetar cada rival y asumir desde el inicio la responsabilidad que implica disputar el torneo más importante del planeta.

“Sabemos lo importante que es una Copa del Mundo”, resumió el entrenador. Una frase sencilla que refleja el estado de ánimo de un seleccionado que llega con ambición, confianza y el sueño de hacer historia.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Uzbekistán
Colombia
FIFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro