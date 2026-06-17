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Messi rompió nueve récords históricos con su hat-trick ante Argelia

El capitán de la Selección argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026. Con tres goles frente a Argelia alcanzó nuevas marcas y amplió una leyenda que sigue creciendo.

Messi anotó tres goles en el debut argentino ante Argelia. Foto: Fernando NicolaMessi anotó tres goles en el debut argentino ante Argelia. Foto: Fernando Nicola
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Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en los Mundiales. El capitán argentino fue la gran figura en la goleada sobre Argelia y, además de firmar un hat-trick memorable, pulverizó varios récords que lo consolidan entre los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

La actuación en Kansas le permitió alcanzar registros inéditos tanto por cantidad de goles como por longevidad, vigencia y continuidad en la máxima competencia del fútbol internacional.

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Máximo goleador y seis Mundiales

Con sus tres tantos frente a Argelia, Messi llegó a 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero de la historia del torneo.

LIONEL MESSI | Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Arrowhead Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaArgentina comenzó el Mundial 2026 con una goleada en Kansas. Foto: Fernando Nicola

Además, se convirtió en el primer futbolista en disputar al menos un partido en seis ediciones mundialistas distintas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El rosarino también igualó a Cristiano Ronaldo como el único jugador capaz de convertir goles en cinco Copas del Mundo diferentes, una muestra de una vigencia excepcional durante dos décadas.

Mirá tambiénMessi es un jugador infinito

Marcas de longevidad y precisión

Otro de los récords alcanzados por Messi fue la mayor distancia temporal entre su primer y su último gol mundialista: exactamente 20 años entre ambos festejos.

A sus 38 años y 357 días, se transformó además en el jugador más veterano en marcar un doblete y también en convertir un triplete en una Copa del Mundo.

La jornada también le permitió convertirse en el futbolista con más goles desde fuera del área en la historia de los Mundiales, con seis conquistas de media distancia.

LIONEL MESSI | Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Arrowhead Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaEl capitán alcanzó los 16 goles en la historia de los Mundiales. Foto: Fernando Nicola

Un especialista ante rivales distintos

Messi amplió además otra marca exclusiva: es el único jugador que logró convertirles goles a 11 selecciones diferentes en la historia de la competencia.

La lista incluye a Serbia y Montenegro, México, Nigeria, Bosnia y Herzegovina, Irán, Croacia, Australia, Países Bajos, Francia, Arabia Saudita y ahora Argelia.

Con los tres goles convertidos ante los africanos, también pasó a ser el primer futbolista en marcar seis tantos frente a selecciones africanas en Mundiales, repartidos entre Nigeria y Argelia.

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