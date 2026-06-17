La actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 quedó marcada por dos situaciones muy distintas: un hat-trick histórico ante Argelia y una polémica jugada que generó debate en redes sociales por un presunto planchazo. En medio de las discusiones, Zinedine Zidane salió públicamente a respaldar al capitán argentino.
Zidane defendió a Messi tras la polémica falta: “Fue una acción de fútbol”
El campeón del mundo con Francia respaldó al capitán argentino tras la controversia por una dura entrada ante Argelia. También cuestionó que el debate eclipsara el histórico hat-trick del rosarino.
El exfutbolista y entrenador francés aseguró que revisó la acción en varias oportunidades y consideró exagerados los pedidos de expulsión. “He visto el incidente varias veces y honestamente no entiendo cómo algunas personas están pidiendo una tarjeta roja”, expresó.
La postura de Zidane
Para el campeón del mundo en Francia 1998, el análisis de la jugada debe contemplar el contexto y la intención del futbolista. “Sí, hay contacto. Nadie lo niega. Pero el fútbol es un deporte de contacto”, afirmó.
Zidane sostuvo además que factores como la velocidad de la acción y la intención del jugador son determinantes para evaluar una infracción. “Cuando miro el incidente, veo una acción de fútbol, no a un jugador tratando de lastimar a un oponente”, remarcó.
Críticas al debate en redes
El francés también cuestionó la repercusión que tomó la jugada en plataformas digitales y defendió el trabajo arbitral. “El árbitro lo vio, el VAR lo revisó y llegaron a la misma conclusión”, señaló al descartar cualquier supuesto favoritismo hacia Messi.
En la misma línea, consideró que la magnitud de la discusión estuvo directamente relacionada con el protagonista. “Si ese mismo incidente involucrara a otro jugador, no creo que todavía estuviéramos discutiéndolo horas después”, sostuvo.
Zidane lamentó que la conversación pública se concentrara en una acción aislada y no en la actuación del rosarino. “Un jugador marca un hat-trick, rompe récords y domina un partido de la Copa del Mundo, y de alguna manera la conversación se convierte en un desafío que duró unos segundos”, expresó.
Messi fue la gran figura de la goleada argentina sobre Argelia. Con sus tres tantos alcanzó los 16 goles en Mundiales, igualó el récord histórico de Miroslav Klose y amplió una lista de marcas que continúan alimentando su legado en la máxima competencia internacional.