En lo que ya se perfila como uno de los partidos más memorables de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Inglaterra superó por 4-2 a Croacia en el estreno del Grupo L. El encuentro, disputado ante un imponente marco de público en el Dallas Stadium, cumplió con las altas expectativas de un choque entre potencias europeas.
Inglaterra fue más que Croacia y debutó con show de goles
Los ingleses ganaron por 4 a 2 con doblete de Kane, uno de Bellingham y otro de Rashford. Baturina y Musa habían logrado empates en dos ocasiones.
El equipo dirigido por Thomas Tuchel golpeó primero a los 12 minutos por intermedio de su capitán, Harry Kane, quien anotó desde el punto de penal. La jugada estuvo cargada de drama: en primera instancia, el arquero croata Dominik Livaković detuvo el remate, pero el VAR determinó que se había adelantado, permitiéndole a Kane mandar el balón al fondo de la red en su segundo intento.
Croacia reaccionó con la jerarquía que la caracteriza. A los 35 minutos, Martin Baturina clavó un auténtico misil desde fuera del área para poner el 1-1. Inglaterra volvió a ponerse en ventaja al 41' con un cabezazo letal de Harry Kane a la salida de un tiro de esquina ejecutado por Declan Rice. Sin embargo, justo antes del descanso (45+4'), Petar Musa capitalizó un rebote en el área chica para batir a Jordan Pickford y sellar un frenético 2-2 parcial.
El segundo tiempo más desparejo
La paridad duró muy poco tras el entretiempo. Apenas al minuto 47, Jude Bellingham tomó la iniciativa con una gran corrida por la banda, recibió un pase de Noni Madueke y sacó un disparo potente al palo izquierdo de Livaković para marcar el 3-2.
A pesar de los intentos de Croacia por encontrar el empate con el ingreso de Mateo Kovačić y Andrej Kramarić, la zaga inglesa se mantuvo firme. El gol de la tranquilidad llegó desde el banco de suplentes: al minuto 84, Marcus Rashford (quien había ingresado por Anthony Gordon) aprovechó una oportunidad en el área para decretar el 4-2 definitivo.
El grupo L
Con este resultado, Inglaterra pisa fuerte en el inicio del torneo y asume el liderato de su zona, dejando una grata impresión de cara a sus próximas citas mundialistas.
La tabla de posiciones del grupo L aún no se perfila con claridad no sólo por tratarse de la primera fecha del Mundial, sino también porque resta el debut entre Ghana y Panamá.
Los africanos y los centroamericanos se enfrentan desde las 20, hora argentina, en el BMO Field de Toronto, Canadá, con transmisión de TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount+ y DSports.