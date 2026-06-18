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El camino de Argentina: las fechas y ciudades donde jugaría si avanza de ronda

La Selección de Scaloni ya conoce el recorrido que tendrá en la fase eliminatoria si logra superar el Grupo J. Miami, Atlanta, Kansas City, Dallas, Los Ángeles y Nueva Jersey aparecen en el mapa rumbo a la final.

¿Cuándo jugaría Argentina si pasa de fase?. Foto: Fernando Nicola¿Cuándo jugaría Argentina si pasa de fase?. Foto: Fernando Nicola
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Mientras la Selección Argentina da sus primeros pasos en el Mundial 2026, ya está definido el cuadro de la fase eliminatoria que deberá recorrer si consigue la clasificación desde el Grupo J. La ubicación final en la zona será determinante, ya que terminar primero o segundo modificará por completo las ciudades y fechas de los partidos.

Triplete de Messi | Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Arrowhead Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaLa Selección y un recorrido que ya está definido. Foto: Fernando Nicola

A diferencia de las ediciones anteriores, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá estrena el formato de 48 selecciones, lo que incorpora una nueva instancia: los 16avos de final. Desde allí comenzará el camino hacia la gran final prevista para el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

Además de los posibles rivales, el recorrido también tendrá un fuerte impacto logístico. Dependiendo de su posición en el grupo, Argentina podría concentrar sus viajes en la Costa Este de Estados Unidos o alternar entre la Costa Oeste y el centro del país.

El camino de Argentina en el Mundial 2026

Las posibles fechas, horarios y sedes si avanza desde el Grupo J

Si termina 1° en el grupo

16avos
Viernes 3 de julio19:00 | Miami
Octavos
Martes 7 de julio13:00 | Atlanta
Cuartos
Sábado 11 de julio22:00 | Kansas City
Semis
Miércoles 15 de julio16:00 | Atlanta

Si termina 2° en el grupo

16avos
Jueves 2 de julio16:00 | Los Ángeles
Octavos
Lunes 6 de julio16:00 | Dallas
Cuartos
Viernes 10 de julio16:00 | Los Ángeles
Semis
Martes 14 de julio16:00 | Dallas
Final: domingo 19 de julio | 16:00 | Nueva Jersey

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Cuándo jugaría Argentina si termina primera del Grupo J

Si la Selección finaliza en la cima de su zona, disputará toda la fase eliminatoria en ciudades ubicadas en el este y el centro de Estados Unidos.

  • 16avos de final: viernes 3 de julio, 19:00, Miami.
  • Octavos de final: martes 7 de julio, 13:00, Atlanta.
  • Cuartos de final: sábado 11 de julio, 22:00, Kansas City.
  • Semifinales: miércoles 15 de julio, 16:00, Atlanta.
  • Final: domingo 19 de julio, 16:00, Nueva Jersey.

En este escenario, Atlanta aparece como una sede clave, ya que recibiría tanto los octavos de final como una eventual semifinal de la Albiceleste.

Mirá tambiénEl espectacular partido de Messi ante Argelia, visto desde la cámara de El Litoral

Cuándo jugaría Argentina si termina segunda del Grupo J

Si el seleccionado argentino avanza como escolta del grupo, el recorrido cambiará de manera significativa y tendrá como protagonistas a Los Ángeles y Dallas.

  • 16avos de final: jueves 2 de julio, 16:00, Los Ángeles.
  • Octavos de final: lunes 6 de julio, 16:00, Dallas.
  • Cuartos de final: viernes 10 de julio, 16:00, Los Ángeles.
  • Semifinales: martes 14 de julio, 16:00, Dallas.
  • Final: domingo 19 de julio, 16:00, Nueva Jersey.

Este camino implicaría mayores desplazamientos entre la Costa Oeste y el sur de Estados Unidos antes de una posible definición del título en el MetLife Stadium.

Triplete de Messi | Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Arrowhead Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaMessi conocerá los novedosos 16avos en su último Mundial. Foto: Fernando Nicola

¿Cuándo son los 16avos de fin﻿al del Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 será la primera con 48 selecciones y contará con una ronda de 16avos de final. Clasificarán a la fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Los cruces comenzarán el 2 de julio y marcarán el inicio de un recorrido de cinco etapas: 16avos, octavos, cuartos de final, semifinales y final. El campeón se conocerá el 19 de julio en Nueva Jersey.

Un recorrido que ya está definido

Más allá de los rivales que puedan aparecer en el cuadro, Argentina ya conoce cuáles serían sus posibles destinos si logra avanzar en el Mundial. Lo único que resta definir es la posición final en el Grupo J, un detalle que determinará qué camino deberá recorrer para intentar defender la corona conseguida en Qatar 2022.

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