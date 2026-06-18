Mientras la Selección Argentina da sus primeros pasos en el Mundial 2026, ya está definido el cuadro de la fase eliminatoria que deberá recorrer si consigue la clasificación desde el Grupo J. La ubicación final en la zona será determinante, ya que terminar primero o segundo modificará por completo las ciudades y fechas de los partidos.
El camino de Argentina: las fechas y ciudades donde jugaría si avanza de ronda
La Selección de Scaloni ya conoce el recorrido que tendrá en la fase eliminatoria si logra superar el Grupo J. Miami, Atlanta, Kansas City, Dallas, Los Ángeles y Nueva Jersey aparecen en el mapa rumbo a la final.
A diferencia de las ediciones anteriores, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá estrena el formato de 48 selecciones, lo que incorpora una nueva instancia: los 16avos de final. Desde allí comenzará el camino hacia la gran final prevista para el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.
Además de los posibles rivales, el recorrido también tendrá un fuerte impacto logístico. Dependiendo de su posición en el grupo, Argentina podría concentrar sus viajes en la Costa Este de Estados Unidos o alternar entre la Costa Oeste y el centro del país.
El camino de Argentina en el Mundial 2026
Las posibles fechas, horarios y sedes si avanza desde el Grupo J
Si termina 1° en el grupo
Si termina 2° en el grupo
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Cuándo jugaría Argentina si termina primera del Grupo J
Si la Selección finaliza en la cima de su zona, disputará toda la fase eliminatoria en ciudades ubicadas en el este y el centro de Estados Unidos.
- 16avos de final: viernes 3 de julio, 19:00, Miami.
- Octavos de final: martes 7 de julio, 13:00, Atlanta.
- Cuartos de final: sábado 11 de julio, 22:00, Kansas City.
- Semifinales: miércoles 15 de julio, 16:00, Atlanta.
- Final: domingo 19 de julio, 16:00, Nueva Jersey.
En este escenario, Atlanta aparece como una sede clave, ya que recibiría tanto los octavos de final como una eventual semifinal de la Albiceleste.
Cuándo jugaría Argentina si termina segunda del Grupo J
Si el seleccionado argentino avanza como escolta del grupo, el recorrido cambiará de manera significativa y tendrá como protagonistas a Los Ángeles y Dallas.
- 16avos de final: jueves 2 de julio, 16:00, Los Ángeles.
- Octavos de final: lunes 6 de julio, 16:00, Dallas.
- Cuartos de final: viernes 10 de julio, 16:00, Los Ángeles.
- Semifinales: martes 14 de julio, 16:00, Dallas.
- Final: domingo 19 de julio, 16:00, Nueva Jersey.
Este camino implicaría mayores desplazamientos entre la Costa Oeste y el sur de Estados Unidos antes de una posible definición del título en el MetLife Stadium.
¿Cuándo son los 16avos de final del Mundial 2026?
La Copa del Mundo 2026 será la primera con 48 selecciones y contará con una ronda de 16avos de final. Clasificarán a la fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.
Los cruces comenzarán el 2 de julio y marcarán el inicio de un recorrido de cinco etapas: 16avos, octavos, cuartos de final, semifinales y final. El campeón se conocerá el 19 de julio en Nueva Jersey.
Un recorrido que ya está definido
Más allá de los rivales que puedan aparecer en el cuadro, Argentina ya conoce cuáles serían sus posibles destinos si logra avanzar en el Mundial. Lo único que resta definir es la posición final en el Grupo J, un detalle que determinará qué camino deberá recorrer para intentar defender la corona conseguida en Qatar 2022.