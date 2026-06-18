Elye Wahi, delantero de Costa de Marfil, podrá finalmente ingresar a Canadá y continuar su participación en el Mundial 2026. La noticia fue confirmada por la Federación Marfileña de Fútbol (FIF), que informó que las autorizaciones necesarias fueron aprobadas a último momento.
Giro inesperado: Elye Wahi recibió autorización y podrá jugar con Costa de Marfil en Canadá
El delantero marfileño había quedado envuelto en una controversia migratoria por una investigación judicial en Francia. Finalmente obtuvo los permisos necesarios y se sumará al plantel para enfrentar a Alemania.
El caso había generado gran repercusión en plena Copa del Mundo. El atacante estaba siendo observado por las autoridades migratorias canadienses debido a una investigación judicial abierta en Francia por presuntos amaños vinculados a apuestas deportivas.
Una investigación que sacudió al Mundial
Según trascendió en medios europeos, Wahi fue arrestado e interrogado el pasado 29 de mayo por una causa que investiga movimientos sospechosos de apuestas durante un partido de la Ligue 1 entre Niza y Metz.
Las sospechas apuntan a una tarjeta amarilla recibida por el futbolista durante aquel encuentro. La fiscalía francesa investiga posibles delitos vinculados a corrupción deportiva, fraude organizado y lavado de dinero, aunque el jugador recuperó la libertad y no fue condenado.
De la incertidumbre a la habilitación
La situación provocó inicialmente que el delantero no pudiera acompañar a la delegación marfileña en su traslado a Toronto para disputar la segunda fecha del Grupo E. Incluso distintos medios internacionales informaron que había quedado descartado para el duelo frente a Alemania.
Sin embargo, durante las últimas horas la FIF anunció que la situación administrativa evolucionó favorablemente. "Las autorizaciones necesarias para su entrada en territorio canadiense han sido obtenidas", indicó el organismo en un comunicado oficial.
Una pieza importante para Costa de Marfil
Wahi, de 23 años, participó en el debut mundialista de Costa de Marfil frente a Ecuador y es considerado una de las principales cartas ofensivas del equipo dirigido por Emerse Faé.
El encuentro ante Alemania aparece como uno de los más importantes de la fase de grupos para los africanos. Con la habilitación confirmada, el atacante quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico para integrar la delegación y continuar el torneo junto a sus compañeros.