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Giro inesperado: Elye Wahi recibió autorización y podrá jugar con Costa de Marfil en Canadá

El delantero marfileño había quedado envuelto en una controversia migratoria por una investigación judicial en Francia. Finalmente obtuvo los permisos necesarios y se sumará al plantel para enfrentar a Alemania.

Wahi obtuvo el permiso para ingresar a Canadá. Foto: ReutersWahi obtuvo el permiso para ingresar a Canadá. Foto: Reuters
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Elye Wahi, delantero de Costa de Marfil, podrá finalmente ingresar a Canadá y continuar su participación en el Mundial 2026. La noticia fue confirmada por la Federación Marfileña de Fútbol (FIF), que informó que las autorizaciones necesarias fueron aprobadas a último momento.

El caso había generado gran repercusión en plena Copa del Mundo. El atacante estaba siendo observado por las autoridades migratorias canadienses debido a una investigación judicial abierta en Francia por presuntos amaños vinculados a apuestas deportivas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ivory Coast v Ecuador - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 14, 2026 Ivory Coast's Elye Wahi in action with Ecuador's Joel Ordonez IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle RossCosta de Marfil enfrentará a Alemania por el Grupo E. Foto: Reuters

Una investigación que sacudió al Mundial

Según trascendió en medios europeos, Wahi fue arrestado e interrogado el pasado 29 de mayo por una causa que investiga movimientos sospechosos de apuestas durante un partido de la Ligue 1 entre Niza y Metz.

Las sospechas apuntan a una tarjeta amarilla recibida por el futbolista durante aquel encuentro. La fiscalía francesa investiga posibles delitos vinculados a corrupción deportiva, fraude organizado y lavado de dinero, aunque el jugador recuperó la libertad y no fue condenado.

Soccer Football - Ligue 1 - Olympique de Marseille v OGC Nice - Orange Velodrome, Marseille, France - April 26, 2026 OGC Nice's Elye Wahi and Olympique de Marseille's Leonardo Balerdi clash REUTERS/Alexandre DimouEl delantero es investigado por una causa en Francia. Foto: Reuters

De la incertidumbre a la habilitación

La situación provocó inicialmente que el delantero no pudiera acompañar a la delegación marfileña en su traslado a Toronto para disputar la segunda fecha del Grupo E. Incluso distintos medios internacionales informaron que había quedado descartado para el duelo frente a Alemania.

Sin embargo, durante las últimas horas la FIF anunció que la situación administrativa evolucionó favorablemente. "Las autorizaciones necesarias para su entrada en territorio canadiense han sido obtenidas", indicó el organismo en un comunicado oficial.

Una pieza importante para Costa de Marfil

Wahi, de 23 años, participó en el debut mundialista de Costa de Marfil frente a Ecuador y es considerado una de las principales cartas ofensivas del equipo dirigido por Emerse Faé.

El encuentro ante Alemania aparece como uno de los más importantes de la fase de grupos para los africanos. Con la habilitación confirmada, el atacante quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico para integrar la delegación y continuar el torneo junto a sus compañeros.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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