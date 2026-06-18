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Neymar sigue afuera: Brasil confirmó que no jugará ante Haití

El astro brasileño continuará con su recuperación física y no viajará con el plantel a Filadelfia. La Verdeamarela espera tenerlo disponible para el duelo ante Escocia o en la fase eliminatoria.

Neymar no viajará con Brasil para enfrentar a Haití. Foto: ReutersNeymar no viajará con Brasil para enfrentar a Haití. Foto: Reuters
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El regreso de Neymar a una Copa del Mundo deberá esperar un poco más. La selección de Brasil confirmó que el delantero no integrará la delegación que viajará a Filadelfia para enfrentar a Haití por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

El futbolista paulista continúa con la recuperación de una lesión grado 2 en uno de sus gemelos y permanecerá en Nueva Jersey realizando trabajos específicos mientras sus compañeros buscan la primera victoria en el torneo.

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Un regreso sin apuros

Desde el cuerpo técnico brasileño optaron por no acelerar los tiempos. Neymar seguirá entrenándose de manera diferenciada en el hotel de concentración y el objetivo es que alcance su mejor condición física antes de volver a competir.

La expectativa de la Verdeamarela es que durante los próximos días pueda incorporarse progresivamente a los entrenamientos grupales. Su posible regreso quedaría reservado para el encuentro frente a Escocia o para los cruces de eliminación directa.

Mirá tambiénEscocia venció a Haití en un partido con polémicas y quedó como líder del Grupo C

Brasil busca levantar vuelo

La ausencia del número 10 se da en un momento importante para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Brasil viene de empatar 1 a 1 con Marruecos en su debut, en un partido donde mostró dificultades para imponer su juego.

Ante Haití, el seleccionado brasileño intentará sumar su primer triunfo en la Copa del Mundo y encaminar la clasificación a la siguiente ronda. Luego cerrará la fase de grupos frente a Escocia.

La espera por una de las figuras del torneo

Neymar llegó al Mundial rodeado de expectativas luego de recuperarse de distintos problemas físicos que marcaron su última temporada. Sin embargo, la lesión sufrida antes del inicio del certamen obligó a modificar los planes.

Mientras avanza con su puesta a punto, Brasil sigue administrando los tiempos de una de sus máximas figuras con la mirada puesta en los partidos decisivos del campeonato.

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