Leandro Paredes podría reaparecer en la Selección Argentina este lunes ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El capitán de Boca y pieza clave del plantel de Lionel Scaloni se perdió los amistosos de preparación y el debut ante Argelia por lesión en el isquiotibial derecho sufrida en la entrada en calor del partido ante Universidad Católica por Copa Libertadores.
Leandro Paredes podría volver a sumar minutos ante Austria
El mediocampista ya dejó atrás la lesión en el isquiotibial derecho y podría reaparecer en la segunda presentación de la Albiceleste en el Mundial. Tendría minutos ingresando desde el banco de suplentes. Tagliafico podría aparecer en el choque con Jordania.
Paredes se entrenó diferenciado durante las primeras dos semanas de la concentración argentina en Kansas. Luego del amistoso ante Islandia realizó pasadas en el campo de juego y algunos ejercicios con pelota junto a los suplentes.
Desde entonces practicó a la par del grupo y formó parte del banco de suplentes ante Argelia, pero no quisieron exigirlo debido a la inactividad que arrastraba y con el objetivo de que se recuperase definitivamente.
El mediocampista central llegaría al duelo ante Austria con cinco días más de entrenamientos, fundamentales para volver a adquirir ritmo futbolístico. Es por esto que el cuepo técnico de Scaloni cree que, si continúa sin problemas, puede sumar una buena cantidad de minutos frente al conjunto europeo el próximo lunes a las 14.00 en Dallas.
Si Argentina se impone en ese partido se asegurará clasificar como primera del grupo pase lo que pase en la tercera jornada ante Jordania -siempre y cuando los asiáticos no le ganen a Argelia-, lo que podría ser un escenario ideal para que el futbolista de Boca sumase su primera titularidad en el Mundial.
Pieza clave
Recuperar a Leandro Paredes es fundamental para Lionel Scaloni ya que tiene características que no abundan en el centro del campo de la Selección.
Más allá de que todos tienen buen pie como el oriundo de San Justo, el hombre del Xeneize es el más posicional si se lo compara con Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul. Esta característica puede ser importante para neutralizar a determinados rivales durante la Copa del Mundo.
Desde el banco
Más allá del buen rendimiento de los tres del medio ante Argelia, hubo algunas falencias en el retroceso y en la recuperación del balón, dos aspectos en los que Paredes podría hacerse fuerte.
Por lo pronto, el cuerpo técnico observará cómo evoluciona en los cuatro entrenamientos que le quedan a la Argentina antes de su segunda presentación en el certamen. Si todo sigue como hasta el momento, hay altas chances de que juegue.