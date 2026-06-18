El lunes, en Dallas

Leandro Paredes podría volver a sumar minutos ante Austria

El mediocampista ya dejó atrás la lesión en el isquiotibial derecho y podría reaparecer en la segunda presentación de la Albiceleste en el Mundial. Tendría minutos ingresando desde el banco de suplentes. Tagliafico podría aparecer en el choque con Jordania.