La FIFA oficializó las designaciones arbitrales para la segunda fecha de los Grupos G y H del Mundial 2026, una jornada que podría comenzar a definir buena parte del futuro de las selecciones involucradas. Entre los nombres elegidos sobresale la presencia de árbitros sudamericanos, que volverán a tener un rol protagónico en algunos de los encuentros más relevantes del certamen.
Darío Herrera fue designado para un duelo decisivo del Grupo G
Representantes de la Conmebol tendrán a su cargo dos de los encuentros más importantes de la segunda jornada de los Grupos G y H. Darío Herrera dirigirá Bélgica-Irán, mientras que Raphael Claus impartirá justicia en España-Arabia Saudita.
Tras una primera fecha marcada por la paridad y la falta de diferencias significativas en ambas zonas, los compromisos que se disputarán en los próximos días adquieren una importancia determinante para las aspiraciones de clasificación de varios equipos.
Darío Herrera, al frente de un duelo clave en Los Ángeles
Uno de los partidos más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Bélgica e Irán por el Grupo G. Para este encuentro, que se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, la FIFA designó al argentino Darío Herrera como árbitro principal.
El juez de la Liga Profesional Argentina tendrá la responsabilidad de conducir un compromiso de alta exigencia, ya que ambos seleccionados llegan obligados a sumar de a tres luego de haber empatado en sus respectivas presentaciones.
La experiencia internacional de Herrera y su habitual presencia en competencias organizadas por la Conmebol fueron factores valorados por la Comisión de Árbitros para asignarle uno de los cruces más importantes de la fecha.
En el otro encuentro de la zona, el emiratí Omar Alali será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Nueva Zelanda y Egipto, que se jugará en el BC Place de Vancouver. Con todos los equipos igualados tras la primera jornada, el grupo se mantiene completamente abierto.
Raphael Claus tendrá una prueba de alto voltaje
La presencia sudamericana continuará en el Grupo H con la designación del brasileño Raphael Claus para dirigir el encuentro entre España y Arabia Saudita en Atlanta.
Se trata de un compromiso especialmente sensible para el conjunto europeo, que necesita recuperarse tras dejar puntos importantes en su debut y evitar complicaciones en la lucha por la clasificación.
Claus, uno de los árbitros más reconocidos del continente, afrontará un partido de gran intensidad emocional y táctica, en el que cada decisión podría resultar determinante para el desarrollo del grupo.
El brasileño cuenta con amplia experiencia en torneos internacionales y ha sido una de las principales cartas arbitrales de la Conmebol en los últimos años.
Uruguay buscará dar un paso clave hacia la clasificación
La programación del Grupo H se completará con el enfrentamiento entre Uruguay y Cabo Verde, que tendrá lugar en Miami bajo el arbitraje del noruego Espen Eskas.
Para la Celeste será una oportunidad importante para consolidar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda y posicionarse entre los líderes de la zona.
El encuentro aparece como uno de los más interesantes desde el punto de vista estratégico, ya que enfrentará a dos equipos que buscan aprovechar una zona muy equilibrada y en la que cada punto puede resultar decisivo.
Con árbitros de Argentina y Brasil al frente de dos de los partidos más destacados, Sudamérica volverá a tener una presencia relevante en el escenario mundialista, esta vez no desde el juego, sino desde la conducción de encuentros que podrían marcar el rumbo de la competencia.