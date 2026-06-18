FIFA anunció los jueces para los Grupos G y H

Darío Herrera fue designado para un duelo decisivo del Grupo G

Representantes de la Conmebol tendrán a su cargo dos de los encuentros más importantes de la segunda jornada de los Grupos G y H. Darío Herrera dirigirá Bélgica-Irán, mientras que Raphael Claus impartirá justicia en España-Arabia Saudita.