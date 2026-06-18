Las victorias siempre se celebran, pero cuando llegan en el último suspiro adquieren un sabor especial. Eso fue exactamente lo que vivió Ghana en su debut en el Mundial 2026, donde consiguió un ajustado triunfo por 1 a 0 frente a Panamá gracias a un gol convertido en tiempo de descuento.
"Nos ilusiona mucho": Semenyo destacó el impacto del triunfo ante Panamá
La figura del seleccionado africano destacó la importancia de comenzar el Mundial con una victoria y contó cómo se vivió el festejo puertas adentro tras el gol que llegó en tiempo de descuento.
Tras el encuentro, Antoine Semenyo, una de las máximas figuras del conjunto africano, describió la euforia que se desató en el vestuario luego de una victoria que podría resultar clave para las aspiraciones del equipo en la fase de grupos.
“El festejo fue grande en el vestuario, los chicos se volvieron locos. Es una gran experiencia para nosotros y comenzar de esta manera nos permite ilusionarnos con hacer una muy buena Copa del Mundo”, afirmó el delantero tras ser elegido como el mejor jugador del partido.
Una jugada decisiva para destrabar el encuentro
Si bien no fue su actuación más brillante desde lo individual, Semenyo volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más importantes de Ghana.
El atacante fue determinante en la acción que definió el partido. Recibió por el sector izquierdo, encaró a la defensa rival y, tras una gran maniobra individual, asistió a Caleb Yirenkyi, quien apareció por el centro para empujar el balón al fondo de la red y desatar la locura de los hinchas ghaneses.
Hasta ese momento, el encuentro había sido muy disputado y con escasas diferencias entre ambos equipos. Sin embargo, la jerarquía individual del extremo terminó inclinando la balanza en favor de los africanos cuando el reloj ya marcaba los últimos instantes del tiempo añadido.
De Bournemouth al Manchester City
La actualidad de Semenyo explica en gran medida el protagonismo que asumió dentro del seleccionado ghanés.
A comienzos de 2026, el Manchester City ejecutó la cláusula de rescisión del futbolista y desembolsó cerca de 65 millones de libras para incorporarlo desde Bournemouth. La operación fue una de las más importantes del mercado invernal europeo y confirmó el crecimiento que venía mostrando en la Premier League.
En el momento de su traspaso, el delantero figuraba entre los máximos goleadores del campeonato inglés, con diez tantos y tres asistencias. Aunque llegó a un plantel repleto de estrellas, logró ganarse un lugar dentro de la rotación de Pep Guardiola gracias a su velocidad, potencia física y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.
El nuevo líder de Ghana
Con la ausencia de Mohammed Kudus, una de las principales figuras del seleccionado, Semenyo asumió un rol de liderazgo en el debut mundialista y respondió con una actuación decisiva.
El delantero ya había participado del Mundial de Qatar 2022, pero en esta edición llegó con mayor experiencia y protagonismo, convertido en uno de los referentes futbolísticos del plantel.
Su asistencia para el gol de Yirenkyi y su influencia en el juego ofensivo fueron determinantes para que Ghana comenzara el torneo con tres puntos fundamentales.
Ahora, el conjunto africano buscará capitalizar el impulso de este triunfo para afrontar los próximos compromisos con mayor confianza y seguir alimentando el sueño de avanzar a las instancias decisivas del Mundial 2026.