#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
El héroe de Ghana

"Nos ilusiona mucho": Semenyo destacó el impacto del triunfo ante Panamá

La figura del seleccionado africano destacó la importancia de comenzar el Mundial con una victoria y contó cómo se vivió el festejo puertas adentro tras el gol que llegó en tiempo de descuento.

Semenyo reveló la euforia de Ghana tras el agónico triunfo ante Panamá: “Los chicos se volvieron locos en el vestuario”Semenyo reveló la euforia de Ghana tras el agónico triunfo ante Panamá: “Los chicos se volvieron locos en el vestuario”
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Las victorias siempre se celebran, pero cuando llegan en el último suspiro adquieren un sabor especial. Eso fue exactamente lo que vivió Ghana en su debut en el Mundial 2026, donde consiguió un ajustado triunfo por 1 a 0 frente a Panamá gracias a un gol convertido en tiempo de descuento.

Tras el encuentro, Antoine Semenyo, una de las máximas figuras del conjunto africano, describió la euforia que se desató en el vestuario luego de una victoria que podría resultar clave para las aspiraciones del equipo en la fase de grupos.

Mirá tambiénNicolás Tagliafico evoluciona de manera favorable y apunta a regresar frente a Austria

“El festejo fue grande en el vestuario, los chicos se volvieron locos. Es una gran experiencia para nosotros y comenzar de esta manera nos permite ilusionarnos con hacer una muy buena Copa del Mundo”, afirmó el delantero tras ser elegido como el mejor jugador del partido.

Una jugada decisiva para destrabar el encuentro

Si bien no fue su actuación más brillante desde lo individual, Semenyo volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más importantes de Ghana.

El atacante fue determinante en la acción que definió el partido. Recibió por el sector izquierdo, encaró a la defensa rival y, tras una gran maniobra individual, asistió a Caleb Yirenkyi, quien apareció por el centro para empujar el balón al fondo de la red y desatar la locura de los hinchas ghaneses.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Ghana v Panama - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 17, 2026 Ghana's Antoine Semenyo celebrates after Caleb Yirenkyi scored their first goal REUTERS/Piroschka Van De WouwSemenyo contó cómo celebró Ghana el triunfo agónico ante Panamá: “El vestuario fue una locura”

Hasta ese momento, el encuentro había sido muy disputado y con escasas diferencias entre ambos equipos. Sin embargo, la jerarquía individual del extremo terminó inclinando la balanza en favor de los africanos cuando el reloj ya marcaba los últimos instantes del tiempo añadido.

De Bournemouth al Manchester City

La actualidad de Semenyo explica en gran medida el protagonismo que asumió dentro del seleccionado ghanés.

A comienzos de 2026, el Manchester City ejecutó la cláusula de rescisión del futbolista y desembolsó cerca de 65 millones de libras para incorporarlo desde Bournemouth. La operación fue una de las más importantes del mercado invernal europeo y confirmó el crecimiento que venía mostrando en la Premier League.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Ghana v Panama - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 17, 2026 Ghana's Antoine Semenyo celebrates with Kojo Oppong Peprah and Augustine Boakye after Caleb Yirenkyi scored their first goal REUTERS/Piroschka Van De WouwSemenyo contó cómo celebró Ghana el triunfo agónico ante Panamá: “El vestuario fue una locura”

En el momento de su traspaso, el delantero figuraba entre los máximos goleadores del campeonato inglés, con diez tantos y tres asistencias. Aunque llegó a un plantel repleto de estrellas, logró ganarse un lugar dentro de la rotación de Pep Guardiola gracias a su velocidad, potencia física y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

El nuevo líder de Ghana

Con la ausencia de Mohammed Kudus, una de las principales figuras del seleccionado, Semenyo asumió un rol de liderazgo en el debut mundialista y respondió con una actuación decisiva.

El delantero ya había participado del Mundial de Qatar 2022, pero en esta edición llegó con mayor experiencia y protagonismo, convertido en uno de los referentes futbolísticos del plantel.

Mirá también"A veces me lo merezco": la autocrítica de Bellingham tras la victoria sobre Croacia

Su asistencia para el gol de Yirenkyi y su influencia en el juego ofensivo fueron determinantes para que Ghana comenzara el torneo con tres puntos fundamentales.

Ahora, el conjunto africano buscará capitalizar el impulso de este triunfo para afrontar los próximos compromisos con mayor confianza y seguir alimentando el sueño de avanzar a las instancias decisivas del Mundial 2026.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
FIFA
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
África
Mundial Qatar 2022

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro