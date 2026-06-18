La selección de Inglaterra comenzó su camino en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 4 a 2 frente a Croacia, en un encuentro donde volvió a mostrar credenciales de candidato y en el que Jude Bellingham tuvo una actuación determinante.
"A veces me lo merezco": la autocrítica de Bellingham tras la victoria sobre Croacia
El volante del Real Madrid convirtió uno de los goles del conjunto dirigido por Thomas Tuchel y aprovechó la ocasión para dejar atrás los cuestionamientos que había recibido durante los últimos meses, tanto por su rendimiento en el club español como por el debate generado en torno a su lugar en el equipo titular inglés.
El volante del Real Madrid convirtió uno de los goles del conjunto dirigido por Thomas Tuchel y aprovechó la ocasión para dejar atrás los cuestionamientos que había recibido durante los últimos meses, tanto por su rendimiento en el club español como por el debate generado en torno a su lugar en el equipo titular inglés.
Tras el encuentro, Bellingham habló con los medios y se mostró satisfecho por haber respondido dentro del campo de juego.
“Personalmente, fue agradable dejar de lado parte del ruido y simplemente demostrarle a mi país y a mis compañeros de equipo lo comprometido que estoy para ayudarnos a intentar ganar partidos”, expresó.
El mediocampista remarcó que representar a Inglaterra sigue siendo uno de los mayores orgullos de su carrera y aseguró que las críticas externas no modifican su compromiso con el seleccionado.
“Mi objetivo siempre es contribuir y ayudar a mi equipo. Ayudar a mi país es uno de los mayores honores que puedo tener y, sin importar el ruido que haya afuera, ese honor no cambia para mí en absoluto”, sostuvo.
Autocrítica y respuesta a los cuestionamientos
Lejos de mostrarse molesto por las opiniones que pusieron en duda su nivel o su presencia en el once titular, Bellingham sorprendió con una reflexión cargada de sinceridad.
“Sé que es parte de ser futbolista. No guardo rencor a nadie que diga cosas malas de mí porque a veces sí que me lo merezco”, admitió.
No obstante, reconoció que le generó satisfacción poder reivindicarse en una cita tan importante como el estreno mundialista.
“Hoy fue lindo intentar demostrarle a la gente y recordarles quién soy”, concluyó el jugador de 23 años, una de las grandes apuestas de Inglaterra para pelear por el título.
Kane lideró la remontada inglesa
Más allá del aporte de Bellingham, la gran figura del encuentro fue Harry Kane. El capitán inglés marcó un doblete y fue elegido como el mejor jugador del partido en el triunfo de los Three Lions por el Grupo L.
Finalizado el encuentro, el delantero destacó la reacción del equipo en la segunda mitad y reveló cuál fue el mensaje que transmitió Thomas Tuchel durante el descanso.
“Nos dijo que si perdíamos, perdíamos, pero lo hacíamos a nuestra manera. Salimos con toda la energía después del entretiempo”, explicó Kane.
Con una actuación convincente, Inglaterra comenzó el Mundial con una victoria que refuerza sus aspiraciones de llegar lejos en el torneo. Y en ese camino, Bellingham dejó una señal clara: su respuesta a las críticas llegó donde más importa, dentro de la cancha.