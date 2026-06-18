Tras su debut goleador

"A veces me lo merezco": la autocrítica de Bellingham tras la victoria sobre Croacia

El volante del Real Madrid convirtió uno de los goles del conjunto dirigido por Thomas Tuchel y aprovechó la ocasión para dejar atrás los cuestionamientos que había recibido durante los últimos meses, tanto por su rendimiento en el club español como por el debate generado en torno a su lugar en el equipo titular inglés.