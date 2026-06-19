#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Grupo D

Estados Unidos le ganó cómodamente a Australia y sacó pasaje la segunda fase

El equipo de Pochettino se impuso 2 a 0 en Seattle para sumar su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones. Burgees en contra y Freeman, ambos en el primer tiempo, anotaron las conquistas de los americanos. Si esta noche empatan Turquía y Paraguay habrá asegurado el primer lugar de su zona.

Los anfitriones sumaron otra convincente victoria.Los anfitriones sumaron otra convincente victoria.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Estados Unidos confirmó su gran inicio en el Mundial 2026. En el Seattle Stadium, el seleccionado anfitrión venció 2-0 a Australia por la segunda fecha del Grupo D, logró su segunda victoria consecutiva y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.

El equipo conducido por Mauricio Pochettino tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la ventaja en la primera mitad. Folarin Balogun desbordó por la banda izquierda y envió un centro al área que Cameron Burgess, en su intento por despejar, terminó desviando hacia su propio arco.

Mirá tambiénPor primera vez, la Selección Argentina entrenó con sus 26 jugadores a disposición

Lo buscó y lo liquidó

Lejos de conformarse con la diferencia mínima, el conjunto norteamericano mantuvo la presión y amplió el marcador antes del descanso. Tras un remate de Sergiño Dest, Alex Freeman capturó un rebote dentro del área y definió de cabeza. El tanto fue revisado por el VAR por una posible posición adelantada, pero finalmente fue convalidado.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Australia - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - June 19, 2026 Alex Freeman of the U.S. celebrates after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Blake DahlinAlex Freeman, el autor del segundo gol de USA.

Australia intentó reaccionar en el complemento, aunque nunca logró incomodar a un rival que mostró solidez defensiva y controló el desarrollo del encuentro hasta el pitazo final.

Mirá tambiénArgelia presentó una queja ante la FIFA por la polémica jugada de Messi

Clasificado y cerca del 1° puesto

Con este resultado, Estados Unidos alcanzó las seis unidades y se aseguró un lugar en la próxima ronda gracias al formato ampliado del torneo, que clasifica a los dos mejores equipos de cada grupo y a los ocho terceros con mejor rendimiento.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Australia - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - June 19, 2026 U.S. coach Mauricio Pochettino celebrates after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Troy WayrynenMauricio Pochettino celebra el triunfo en Seattle.

Por su parte, Australia quedó con tres puntos y definirá sus chances de avanzar en la última jornada, cuando enfrente a Paraguay. Estados Unidos, en tanto, buscará cerrar la fase de grupos en lo más alto de la zona frente a Turquía.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Australia
Paraguay
FIFA
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro