Estados Unidos confirmó su gran inicio en el Mundial 2026. En el Seattle Stadium, el seleccionado anfitrión venció 2-0 a Australia por la segunda fecha del Grupo D, logró su segunda victoria consecutiva y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.
Estados Unidos le ganó cómodamente a Australia y sacó pasaje la segunda fase
El equipo de Pochettino se impuso 2 a 0 en Seattle para sumar su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones. Burgees en contra y Freeman, ambos en el primer tiempo, anotaron las conquistas de los americanos. Si esta noche empatan Turquía y Paraguay habrá asegurado el primer lugar de su zona.
El equipo conducido por Mauricio Pochettino tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la ventaja en la primera mitad. Folarin Balogun desbordó por la banda izquierda y envió un centro al área que Cameron Burgess, en su intento por despejar, terminó desviando hacia su propio arco.
Lo buscó y lo liquidó
Lejos de conformarse con la diferencia mínima, el conjunto norteamericano mantuvo la presión y amplió el marcador antes del descanso. Tras un remate de Sergiño Dest, Alex Freeman capturó un rebote dentro del área y definió de cabeza. El tanto fue revisado por el VAR por una posible posición adelantada, pero finalmente fue convalidado.
Australia intentó reaccionar en el complemento, aunque nunca logró incomodar a un rival que mostró solidez defensiva y controló el desarrollo del encuentro hasta el pitazo final.
Clasificado y cerca del 1° puesto
Con este resultado, Estados Unidos alcanzó las seis unidades y se aseguró un lugar en la próxima ronda gracias al formato ampliado del torneo, que clasifica a los dos mejores equipos de cada grupo y a los ocho terceros con mejor rendimiento.
Por su parte, Australia quedó con tres puntos y definirá sus chances de avanzar en la última jornada, cuando enfrente a Paraguay. Estados Unidos, en tanto, buscará cerrar la fase de grupos en lo más alto de la zona frente a Turquía.