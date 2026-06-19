Grupo D

Estados Unidos le ganó cómodamente a Australia y sacó pasaje la segunda fase

El equipo de Pochettino se impuso 2 a 0 en Seattle para sumar su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones. Burgees en contra y Freeman, ambos en el primer tiempo, anotaron las conquistas de los americanos. Si esta noche empatan Turquía y Paraguay habrá asegurado el primer lugar de su zona.