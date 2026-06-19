La concentración de España en el Mundial 2026 vivió una situación tan inesperada como divertida. El delantero Borja Iglesias, integrante del plantel que disputa la Copa del Mundo, fue detenido por la seguridad del hotel cuando intentaba regresar junto a su familia.
Insólito momento en España: la seguridad no reconoció a Borja Iglesias y le negó la entrada al hotel
El delantero español protagonizó una escena que se volvió viral en la concentración de La Roja. El personal de seguridad no lo identificó y le pidió acreditación para ingresar.
El atacante del Celta de Vigo se acercó al ingreso convencido de que podría entrar sin inconvenientes, pero el personal a cargo no lo reconoció. La escena fue registrada por quienes estaban en el lugar y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
"¿Cuál es tu nombre?"
Según se observa en el video viralizado por medios españoles, Iglesias explicó que formaba parte del seleccionado y necesitaba ingresar a la concentración. Sin embargo, la respuesta fue inesperada: los agentes le preguntaron si tenía la acreditación y hasta le consultaron cuál era su nombre.
Entre risas y sin perder la paciencia, el delantero debió comunicarse con integrantes de la delegación para que confirmaran su identidad. Finalmente, tras aclarar la situación, pudo acceder al hotel y reencontrarse con sus compañeros.
España busca recuperarse
El episodio ocurrió en medio de un clima deportivo complejo para la selección dirigida por Luis de la Fuente. España debutó con un inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde, un resultado que generó críticas en gran parte de la prensa deportiva del país.
Borja Iglesias integró el banco de suplentes en ese encuentro y espera sumar minutos en el próximo compromiso ante Arabia Saudita. La Roja necesita una victoria para acomodarse en el grupo antes de cerrar la primera fase frente al Uruguay de Marcelo Bielsa.
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