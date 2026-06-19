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La cábala inversa de Brasil: usaron una camiseta argentina para "mufar" a la Scaloneta

Un grupo de hinchas brasileños protagonizó una curiosa escena en Filadelfia al colocar una camiseta argentina junto a la estatua de Rocky Balboa para intentar evitar una supuesta maldición.

La estatua de Rocky Balboa volvió a ser protagonista de una superstición mundialista.La estatua de Rocky Balboa volvió a ser protagonista de una superstición mundialista.
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La rivalidad entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha durante el Mundial 2026. En la previa del partido entre la Canarinha y Haití, un grupo de hinchas brasileños realizó una llamativa acción que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Todo ocurrió durante un banderazo en las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia, donde se encuentra la famosa estatua de Rocky Balboa. Allí, los fanáticos buscaron aprovechar una conocida superstición vinculada al emblemático personaje cinematográfico.

La superstición de Rocky

Según una creencia popular entre los hinchas, las selecciones que colocan su camiseta sobre la estatua de Rocky suelen perder su siguiente partido. Por ese motivo, los brasileños evitaron vestir al monumento con los colores de su país.

En cambio, algunos de los presentes sorprendieron al exhibir una camiseta argentina cerca de la estatua. La intención era que la supuesta "mufa" recayera sobre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y no sobre Brasil.

Las imágenes fueron registradas por el periodista Ariel Schvartzbard, de TyC Sports, quien mostró la situación y dialogó con los protagonistas del curioso episodio.

Entre bromas y rivalidad

Cuando se les consultó si la decisión respondía a un temor hacia Argentina, los hinchas brasileños rechazaron esa interpretación, aunque mantuvieron la broma relacionada con la superstición.

El momento provocó risas entre los presentes y rápidamente se multiplicó en redes sociales, donde usuarios argentinos y brasileños intercambiaron comentarios sobre la histórica rivalidad futbolística entre ambos países.

Mientras tanto, Brasil se prepara para enfrentar a Haití por la segunda fecha del Grupo C. El equipo de Carlo Ancelotti busca su primera victoria en el torneo tras igualar 1 a 1 frente a Marruecos en el debut.

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