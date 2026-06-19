A pesar de no haber sumado minutos en el debut de Brasil en el Mundial 2026, Endrick continúa siendo uno de los nombres que más expectativas genera entre los hinchas brasileños. Y quien se encargó de reforzar esa ilusión fue el propio Carlo Ancelotti.
Ancelotti confía en Endrick, pero evita apresurar su aparición en el Mundial
El entrenador de Brasil destacó el enorme potencial del delantero de 19 años, aunque aclaró que todavía no es momento de apresurar su protagonismo. En la previa del duelo ante Haití, Ancelotti explicó por qué no utilizó al joven atacante frente a Marruecos y aseguró que será una pieza importante para el presente y el futuro de la selección.
En la conferencia de prensa previa al segundo compromiso de la Canarinha, el entrenador italiano se mostró muy elogioso con el delantero de 19 años, aunque al mismo tiempo pidió cautela respecto a su proceso de crecimiento dentro de la selección.
“Endrick será una figura importante en la selección brasileña. Pero debemos ser pacientes”, afirmó el técnico, dejando en claro que el joven atacante forma parte de los planes a largo plazo del equipo nacional.
Ancelotti considera que el futbolista posee características únicas y un potencial extraordinario, pero entiende que su evolución debe darse de manera gradual para evitar presiones innecesarias en un escenario tan exigente como una Copa del Mundo.
Las razones por las que no jugó ante Marruecos
La ausencia de Endrick en el estreno mundialista frente a Marruecos despertó interrogantes entre periodistas e hinchas. Sin embargo, el entrenador explicó que la decisión estuvo relacionada con el desarrollo del partido y el contexto emocional que rodeó el debut.
“El inicio del partido fue inesperado. Creo que el debut en un Mundial, el peso de la camiseta y todo lo que implica una competencia de este nivel influyeron en el estado mental de los jugadores”, señaló.
Para Ancelotti, el rendimiento colectivo todavía tiene margen de crecimiento y el equipo mostrará una mejor versión en los próximos encuentros.
“Empezar bien es importante, pero no es lo más importante. Este equipo puede mejorar y va a mejorar”, aseguró.
El ex entrenador del Real Madrid también aprovechó la conferencia para analizar las distintas alternativas ofensivas con las que cuenta Brasil. Al comparar a sus delanteros, destacó las particularidades de cada uno y volvió a remarcar la singularidad de Endrick.
“Matheus Cunha tiene más características de segundo delantero. Igor Thiago posee condiciones más propias de un centrodelantero clásico, con mucha fuerza y agresividad. Endrick no es ni una cosa ni la otra. Endrick es un talento extraordinario”, explicó.
Y completó con una frase que resume la confianza que deposita en el joven atacante: “Brasil aprovechará sus cualidades en este Mundial y también en el próximo”.
Haití se prepara para un desafío histórico
Mientras Brasil busca su primera victoria en el torneo, Haití afronta uno de los partidos más importantes de su historia reciente.
La selección centroamericana disputará apenas su segundo Mundial y tendrá enfrente a una de las máximas potencias del fútbol internacional. En la previa del encuentro, el entrenador Sébastien Migné no ocultó su admiración por el rival y por las figuras que integran el plantel brasileño.
“Muchos de mis jugadores adoran a Vinicius y mañana tendrán la posibilidad de enfrentarlo. Es algo increíble para nosotros”, expresó el técnico francés.
Migné destacó además el valor que representa para su país competir en una Copa del Mundo y medirse ante selecciones de primer nivel.
“Somos muy afortunados. Hay muchos equipos que no lograron clasificarse al Mundial y nosotros tendremos la oportunidad de jugar contra uno de los mejores seleccionados del planeta”, afirmó.
Con Brasil buscando afianzarse en el Grupo C y Haití intentando dar la gran sorpresa, el encuentro aparece como uno de los atractivos de la segunda jornada. Mientras tanto, todas las miradas brasileñas continúan puestas en Endrick, la joven promesa a la que Ancelotti quiere llevar paso a paso hacia el protagonismo que muchos ya le auguran.