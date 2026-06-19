"Es un talento extraordinario"

Ancelotti confía en Endrick, pero evita apresurar su aparición en el Mundial

El entrenador de Brasil destacó el enorme potencial del delantero de 19 años, aunque aclaró que todavía no es momento de apresurar su protagonismo. En la previa del duelo ante Haití, Ancelotti explicó por qué no utilizó al joven atacante frente a Marruecos y aseguró que será una pieza importante para el presente y el futuro de la selección.