La goleada sufrida ante Estados Unidos en el estreno dejó a Paraguay en una situación comprometida y generó cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo. Sin embargo, lejos de buscar excusas, Gustavo Alfaro se presentó ante los medios con un mensaje contundente en defensa de sus futbolistas.
Alfaro asumió la responsabilidad tras la goleada y pidió respaldo para sus jugadores: "Si quieren criticar a alguien, critíquenme a mí"
Tras la dura derrota por 4 a 1 frente a Estados Unidos en el debut mundialista, el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, salió a respaldar públicamente a sus dirigidos y asumió toda la responsabilidad por el resultado. En la previa del segundo compromiso de la Albirroja en el Mundial 2026, el técnico apeló a la unidad y pidió que las críticas no recaigan sobre el plantel.
Durante la conferencia de prensa previa al segundo encuentro de la fase de grupos, el entrenador argentino asumió públicamente la responsabilidad por la derrota y pidió que cualquier crítica se dirija exclusivamente hacia él.
"Yo les dije que apoyen a los jugadores. Si tienen que criticar a alguien, critiquen acá. Yo tengo cuero grueso, muchachos. Tírenme dardos a mí, tírenme tiros a mí, a los jugadores defiéndanlos", expresó.
El técnico argumentó que los futbolistas son el patrimonio más importante de la selección paraguaya y recordó que ellos seguirán representando al país una vez finalizado el torneo.
"Termina el Mundial y yo me voy, pero ellos van a seguir estando y representando a Paraguay. Por eso hay que cuidarlos", sostuvo.
"Los jugadores son lo más valioso que tiene la selección"
Alfaro también apeló a la emoción que generó la clasificación mundialista luego de años de ausencia de Paraguay en la máxima cita del fútbol internacional.
En un tramo cargado de sentimiento, recordó la ilusión que vivieron los hinchas cuando el equipo logró el boleto a la Copa del Mundo y llamó a no perder de vista el valor de ese logro pese al traspié sufrido en el debut.
"Yo siempre digo que el rival más difícil de vencer es el que tiene la misma camiseta que nosotros. La felicidad que había cuando Paraguay volvió al Mundial era enorme. Nosotros también la sentimos. Hoy hablamos de resultados, pero no podemos olvidarnos de todo el camino recorrido", señaló.
El entrenador insistió en que el plantel necesita respaldo en un momento complejo y reiteró que es él quien debe asumir las responsabilidades deportivas.
"Péguenme a mí. Yo soy responsable de todo. A ellos defiéndanlos porque son los valores más preciados de la selección", remarcó.
Galarza desmintió rumores sobre su futuro
Junto a Alfaro estuvo presente el mediocampista Matías Galarza Fonda, quien en los últimos días fue protagonista de versiones periodísticas relacionadas con su situación contractual.
Algunos medios paraguayos habían señalado que el futbolista se mostró molesto tras conocer que el entrenador Eduardo Coudet no lo tendría en cuenta en River Plate una vez finalizado su préstamo en Atlanta United.
Consultado sobre el tema, el jugador descartó cualquier preocupación vinculada a su futuro profesional y aseguró que toda su atención está puesta en la selección paraguaya.
"Estoy en el escenario más lindo y más grande del mundo. Si tengo una preocupación, es dar lo mejor para mi país. Esa es mi realidad", afirmó.
Además, calificó como exageradas algunas informaciones difundidas en los últimos días y dejó en claro que atraviesa este momento con orgullo y entusiasmo.
"Cada uno es responsable de lo que dice. A mí me parece una barbaridad todo lo que se comentó. Estoy orgulloso, estoy feliz y tengo la cabeza puesta en la selección y en el partido del viernes", concluyó.
Paraguay busca recuperarse
Luego del duro golpe recibido ante el seleccionado estadounidense, Paraguay afrontará su segundo compromiso con la necesidad de sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la próxima instancia del Mundial 2026.
En ese contexto, el mensaje de Alfaro buscó reforzar la confianza del grupo y transmitir serenidad en un momento de máxima exigencia, dejando en claro que el cuerpo técnico asume la responsabilidad por el resultado y que el objetivo inmediato es recuperar la imagen mostrada en el debut.