Paraguay

Alfaro asumió la responsabilidad tras la goleada y pidió respaldo para sus jugadores: "Si quieren criticar a alguien, critíquenme a mí"

Tras la dura derrota por 4 a 1 frente a Estados Unidos en el debut mundialista, el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, salió a respaldar públicamente a sus dirigidos y asumió toda la responsabilidad por el resultado. En la previa del segundo compromiso de la Albirroja en el Mundial 2026, el técnico apeló a la unidad y pidió que las críticas no recaigan sobre el plantel.