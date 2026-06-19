El extremo derecho rescindió con Newell’s

Medrán tiene su primer cara nueva: Colón cerró la contratación de Franco García

El cordobés de 29 años se convertirá el lunes en refuerzo sabalero para la segunda mitad de la temporada de la Primera Nacional. Viene de jugar en la lepra en el primer semestre de la temporada. Firma por 18 meses, con cláusula de salida en diciembre de este año. Se sigue buscando un 9 y ofrecieron a un enganche.