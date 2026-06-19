A principios de temporada, cuando Alonso, Colotto y Medrán diagramaban el plantel con el que Colón saldría a la cancha con el objetivo del ascenso, el nombre de Franco “Wachi” García fue uno de los tantos que se puso sobre la mesa.
Medrán tiene su primer cara nueva: Colón cerró la contratación de Franco García
El cordobés de 29 años se convertirá el lunes en refuerzo sabalero para la segunda mitad de la temporada de la Primera Nacional. Viene de jugar en la lepra en el primer semestre de la temporada. Firma por 18 meses, con cláusula de salida en diciembre de este año. Se sigue buscando un 9 y ofrecieron a un enganche.
Tras una gran campaña en 2025, con 27 partidos y 5 goles en San Martín de Tucumán, el extremo cordobés era uno de esos futbolistas que seducía a los equipos más importantes de la Primera Nacional pero también a varios clubes de la Liga Profesional.
Tras negociar durante varias semanas con su entorno y con Cobresal, club que es dueño de su pase, Colón no pudo cerrar la contratación de García por no terminar de cerrar la cuestión económica y ante la aparición de una propuesta seductora de parte de Newell’s Old Boys de Rosario.
Hoy, apenas 6 meses después, el panorama se modificó para todas las partes involucradas y es por eso que en las últimas horas la dirigencia sabalera llegó a un acuerdo con el jugador y su representante para que sea refuerzo de cara a la segunda mitad de la campaña.
El jugador de 29 años de edad disputó 8 partidos con la casaca leprosa y convirtió un gol (ante Central Córdoba en el Madre de Ciudades) pero rescindió anticipadamente su contrato con el club rosarino.
"Newell's Old Boys informa que este lunes se firmó la rescisión por mutuo acuerdo del contrato que unía al futbolista Franco García con la institución. ¡Éxitos, Franco!", publicó el club del Parque Independencia el pasado 8 de junio.
De esta manera, García quedó en libertad de acción para definir su nuevo destino, y fue ahí donde volvió a tomar fuerza la chance de que cambie de camiseta pero no de colores. Enterado de la situación, y con la necesidad manifiesta de sumar un jugador para potenciar el ataque y pelear el puesto de extremo derecho con Marcioni, Colón fue a fondo y consiguió fichar al ex San Martín de Tucumán.
Llega el lunes
Tras rescindir con Newell’s, García se quedó en la ciudad de Rosario entrenando por su cuenta y esperando definir su futuro. Sellado el acuerdo con el rojinegro santafesino, se espera que el lunes el futbolista esté arribando a la capital provincial para firmar su vínculo y ponerse a las órdenes de Ezequiel Medrán.
Teniendo en cuenta que el libro de pases de la Primera Nacional se abre el lunes próximo tras la disputa de la fecha reprogramada que cierra la primera fase del campeonato, el “Wachi” tendrá un par de semanas de trabajo junto a sus nuevos compañeros y podría hacer su debut el domingo 5 de julio, cuando Colón esté visitando al Deportivo Madryn.
García firmará un contrato que tendrá 18 meses de duración, pero con la chance para ambas partes de interrumpirlo en el final de esta misma temporada.
Sigue la búsqueda del 9
Con la llegada del extremo concretada, la secretaria técnica de Diego Colotto sigue activo en el mercado buscando reforzar los otros puesto que fueran señalados por el cuerpo técnico que lidera Medrán. En este sentido, la prioridad parece ser la del centrodelantero que llegue a Santa Fe para competir en el puesto con Alan Bonansea.
Ya sin Cano y Castro en la consideración, y con los juveniles Buosi e Ingravidi volviendo a formar parte del banco mañana en Resistencia, en Colón urge la necesidad de sumar otro 9 de experiencia y jerarquía para potenciar la ofensiva en el tramo decisivo de la temporada.
Con lo de Nasta complicado por la postura intransigente de San Miguel, el nombre que ganó fuerza en las últimas horas fue el de Jonathan Herrera.
El “sultán” podría salir del Deportivo Riestra en este mercado de pases y desde Santa Fe asoman como una alternativa seductora para seguir con su carrera deportiva. El ex jugador de Patronato tendría sobre la mesa varias alternativas y se espera que en las próximas horas tome una determinación sobre el futuro de su carrera deportiva.
Otro jugador que fue ofrecido a Colón en las últimas horas fue Luciano “Pupi” Ferreyra, el enganche que surgió de Rosario Central y que jugó el primer semestre de la temporada en San Martín de Tucumán. Con la chance abierta de salir del “ciruja”, el nombre de Ferreyra fue acercado a la dirigencia sabalera recordando que estuvo en el radar en anteriores mercados de pases.
En principio, por no tratarse de uno de los puestos que se pretende reforzar, esta opción por el momento habría quedado descartada.