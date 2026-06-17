Colón, que volvió a la victoria con goleada en el Bajo Belgrano (3-0 a Defensores) ya pone su viaje a Resistencia en radar: este sábado, desde las 16, visitará a un Chaco For Ever lleno de problemas. De todos modos, a pesar del sí del “Chango” Cravero, frente al Sabalero dirigirá el coordinador de las divisiones inferiores del norteño.
Chaco tiene nuevo DT pero contra Colón lo dirige el coordinador
Finalmente, el “Chango” será el entrenador del “Negro” chaqueño pero debutará después del cruce con el Sabalero este sábado a las 16. La AFA designó a Yamil Possi para impartir justicia.
Dirige Ojeda con Cravero en la platea
El equipo será dirigido de manera interina por el coordinador de fútbol del club, Santiago Ojeda. Asimismo, se confirmó que habrá público visitante: una tribuna disponible en la avenida 9 de Julio con capacidad para 2.500 personas con entradas a 35.000 pesos.
“Daniel Cravero llegó a un acuerdo con la dirigencia y se transformó en el nuevo DT de For Ever. Asumirá el martes de la semana que viene (luego del partido del sábado ante Colón) y tendrá 12 días para trabajar con el plantel (en el receso).
Su estreno se dará el domingo 5 de julio cuando el "negro" reciba a Acassuso por la 19ª fecha (primera de la segunda rueda) de la Primera Nacional de fútbol”, expresan los medios chaqueños.
Los dirigentes, encabezados por Héctor Gómez, limaron asperezas con Cravero luego de su turbulenta salida en 2022. A principios de este año el presidente del club llamó a Cravero y la relación cambió. Eso ayudó para el regreso del experimentado entrenador, que es ídolo del club por sus logros como futbolista y DT.
El panorama no es nada sencillo para Cravero. Deberá recuperar a un equipo que marcha en el fondo de su zona y descenderán los dos últimos (van 17 fechas de 36). La parte baja de la tabla muestra a Racing de Córdoba y Defensores de Belgrano con 20 puntos. Luego vienen Acassuso con 18. Mitre y San Telmo 17. All Boys 16. Central Norte de Salta 15. Y For Ever con 9.
En consecuencia, Daniel Cravero volverá a ponerse el buzo de entrenador de Chaco For Ever. La dirigencia llegó a un acuerdo con el experimentado director técnico y confirmó su regreso al club para afrontar un momento clave de la temporada en la Primera Nacional.
Se trata de un nombre muy identificado con la institución chaqueña. Cravero ya dirigió a For Ever en distintas etapas y dejó una huella imborrable durante su último ciclo, iniciado a mediados de 2020.
Bajo su conducción, el equipo consiguió uno de los mayores logros de su historia reciente: el ascenso desde el Torneo Federal A a la Primera Nacional. Aquella conquista se concretó el 5 de diciembre de 2021 en Santiago del Estero, cuando For Ever derrotó por 1-0 a Gimnasia y Tiro de Salta en la final del Reducido.
Ese triunfo le permitió al conjunto chaqueño regresar a la segunda categoría del fútbol argentino después de más de dos décadas.
Ya en 2022, Cravero condujo al equipo durante toda la temporada de la Primera Nacional y logró clasificarlo al Reducido por el segundo ascenso. La campaña culminó con la eliminación frente a Estudiantes de Caseros, tras lo cual se produjo su salida de la institución.
Dirige Possi y pueden ir sabaleros
A lo largo de su extensa trayectoria, el entrenador también trabajó en Cipolletti, Mandiyú, Sol de América, Atlético Güemes de Santiago del Estero, Textil Mandiyú y Central Norte de Salta, consolidándose como una de las referencias técnicas más reconocidas de la región.
Ahora, con el cariño de los hinchas y el recuerdo de los éxitos obtenidos, Cravero inicia un nuevo desafío al frente de For Ever con la misión de enderezar el rumbo del equipo y devolverle protagonismo en la Primera Nacional.
De cara a lo que será Chaco For Ever-Colón, este martes se conoció el árbitro que impartirá justicia en Resistencia: Yamil Possi. El juez principal estará secundado por los asistentes Juan Del Fueyo y Javier Viglieti. En tanto que Mauricio Martín será el cuarto árbitro.
El partido corresponde a la cuarta fecha de la Primera Nacional que se había postergado por el paro de la AFA, se disputará este sábado a las 16 horas.
Possi dirigió cinco veces a Colón: dos triunfos y tres derrotas. El último antecedente fue en el mes de septiembre del año pasado cuando el Sabalero Colón perdió 1 a 0 de visitante ante Defensores de Belgrano.
Por su parte, dirigiendo a Chaco For Ever, Possi tiene un antecedente de cuatro partidos: dos victorias, un empate y una caída.
Hay que recordar que el Club Atlético Chaco For Ever, representado por su Comisión Directiva, informó que fue aprobada la presencia del público visitante para el próximo partido contra Colón de Santa Fe, el día sábado 20 de junio, a las 16 horas, en el Gigante de la Avenida.
En ese sentido, visitante que deseen adquirir sus entradas podrán hacerlo a través del portal: portal.ourclub.io/chacoforever/#. Las entradas visitantes tendrán un valor único y la venta será únicamente a través del sitio web indicado El costo para los sabaleros: 35.000 pesos.