El presidente de Chaco For Ever, Héctor Gómez, confirmó a EL Litoral que a pesar del muy mal momento deportivo del “Negro” chaqueño necesita recaudar para poder gambetear la crisis. Por lo tanto, habilitará la venta para hinchas y socios sabaleros para el partido de este sábado desde las 16.
For Ever perdió y está último pero debe recaudar: ¡hinchas de Colón en Chaco!
El presidente de Chaco For Ever confirmó a El Litoral que se venderán tickets visitantes a 35.000 pesos. “Tendrán la cabecera pero para comprar solamente será vía sitio web la venta para sabaleros”, aseguró Héctor Gómez.
Entradas para sabaleros a 35.000 pesos
For Ever, que hace más de dos meses que no gana un partido, se hunde y es el peor del ascenso con apenas 9 puntos. Ganó un solo partido, empató 6 y perdió 10. Es más, de los últimos siete partidos, perdió cinco.
“No se cuánto podrá resistir Chaco For Ever en lo económico”, había deslizado el presidente chaqueño, que es un verdadero símbolo de la institución norteña.
“Nuestra realidad económica, hoy, es preocupante. For Ever necesita 200 millones por mes. Son 150 millones de sueldos, 25 de alquiler y 25 de viajes. Entre aportes de AFA y del Gobierno provincial, el club reúne cerca de 80 millones de pesos mensuales. Los recursos no alcanzan, la gente no acompaña y los ingresos cada vez son menos”, se sinceraba como pocos.
En consecuencia, de cara a Chaco For Ever-Colón, este sábado a las 16 en Resistencia, la idea es generar recursos y poder recaudar de manera excepcional.
“Vamos a recibir a hinchas y socios sabaleros en el sector de siempre. La idea es cobrar una entrada de 35.000 pesos pero solamente habilitando la venta vía web”, expresó el pope máximo de Chaco For Ever.
En cuanto al rival sabalero de este sábado, mientras Colón goleó 3-0 a Defensores de Belgrano, For Ever volvió a mostrar una muy pobre versión futbolística y cayó por 2 a 0 ante Racing en Córdoba, en juego de la 18ª fecha de la zona "A" de la Primera Nacional.
Los dos goles los marcó Pablo Chavarría, uno en cada tiempo. El "Negro" jugó con un hombre menos desde los 40 minutos del primer tiempo por la expulsión de Lucas Pruzzo.
Chaco hace dos meses que no gana
Duro presente para el elenco chaqueño, que sumó su segunda derrota en fila (la quinta en los últimos siete partidos) y el único triunfo que cosechó en la temporada fue hace más de dos meses (2-0 ante All Boys).
El "Negro" sigue último y quedó a siete puntos de All Boys (último equipo que hoy se está salvando del descenso). En la próxima fecha recibirá a Colón de Santa Fe, el sábado a las 16 en el "Juan Alberto García".
For Ever fue superado desde el inicio del juego. Llorens armó un equipo con el regreso de Canuto al arco y las novedades de Mihovilcevich, Valenzuela y Carrizo como titulares. Fue un 4-4-2 que pretendió tener juego directo, pero se encontró con un rival como el local que jugó mejor.
El elenco cordobés apostó a un 4-3-3 donde se destacó Leandro Córdoba tirado a la derecha. Avisaron Taborda y González tirándola arriba. Y a los 28" llegó el gol: tiro libre de Córdoba que tapó Canuto y en el rebote hubo un claro agarrón de Melgarejo a Machado. Penal que Pablo Chavarría cambió por gol para el 1-0.
Allí creció la "Academia" y estuvo muy cerca con Olinick, que la calzó muy de abajo y se perdió el segundo. Todo se puso más difícil para For Ever a los 40", cuando Lucas Pruzzo, que ya estaba amonestado, despejó mal y luego tomó de la camiseta a Chavarría. Roja y el "Negro" con 10 hombres.
En el complemento, Llorens trató de corregir armando un 4-3-2, con los ingresos de Pacheco arriba y de Garay Lima abajo. Pero un error del paraguayo, que le sacó la vista a la pelota y la perdió, derivó en el 2-0 a Pablo Chavarría a los 8".
Allí prácticamente se terminó el partido, porque Racing siguió manejando el juego a placer (tuvo algunas chances con González) y a For Ever le costó mucho llegar. Las dos más claras del "Negro" fueron por errores defensivos del local, pero ni siquiera así pudo llegar al descuento.
La dupla Torres- Motta puso a "Ricky" Centurión. Pero el ex Boca y Racing de Avellaneda duró poco porque Brian Guerra le dio una "Murra" y lo sacó de la cancha.
“Fue justa la derrota de For Ever, que sigue cayendo y parece no saber dónde está el fondo. Ahora llegará el partido pendiente de la fecha 4 ante Colón en el "Gigante" de la avenida 9 de Julio.
Luego habrá un receso de una semana (antes del inicio de la segunda rueda) donde el club chaqueño tendrá la chance de sumar cuatro refuerzos muy necesarios para trotar de lograr una remontada que hoy parece muy difícil de lograr”, cierra la crónica de los colegas de Diario Norte.