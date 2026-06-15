Este sábado 20 de junio a las 16

For Ever perdió y está último pero debe recaudar: ¡hinchas de Colón en Chaco!

El presidente de Chaco For Ever confirmó a El Litoral que se venderán tickets visitantes a 35.000 pesos. “Tendrán la cabecera pero para comprar solamente será vía sitio web la venta para sabaleros”, aseguró Héctor Gómez.