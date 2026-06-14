El último baile del 10

Pulga Rodríguez se despidió del Brigadier con una inolvidable fiesta a la altura de su legado

Con la presencia de su familia, amigos, muchos de los campeones de 2021 y unas 10 mil personas en las tribunas, el tucumano vivió su fiesta con un partido que fue la excusa perfecta. Con un par de goles propios, otros 2 de su hijo Milo y la ovación de toda la gente, PR10 se puso por última vez la rojinegra y cerró con su legendario "la gloria no se compra".