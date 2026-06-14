En una tarde inolvidable, en la que el Brigadier abrió sus puertas para brindarle el merecido adiós a uno de los ídolos máximos que tiene la historia de Colón, el Pulga Luis Miguel Rodríguez jugó su partido despedida ante el calor de los miles de hinchas de Colón que se acercaron a verlo por última vez vestido de rojo y negro.
Pulga Rodríguez se despidió del Brigadier con una inolvidable fiesta a la altura de su legado
Con la presencia de su familia, amigos, muchos de los campeones de 2021 y unas 10 mil personas en las tribunas, el tucumano vivió su fiesta con un partido que fue la excusa perfecta. Con un par de goles propios, otros 2 de su hijo Milo y la ovación de toda la gente, PR10 se puso por última vez la rojinegra y cerró con su legendario "la gloria no se compra".
Acompañado de familiares, amigos y muchos de los integrantes del plantel campeón de 2021, los casi 50 minutos de juego fueron solo una excusa para que los hinchas de Colón puedan ver en acción no solo al capitán que levantó la Copa aquel 4 de junio en San Juan, si no a varios de los artífices de aquella histórica gesta.
Tras el show de fuegos artificiales y con el arbitraje de Maximiliano Moya, los campeones de 2021 y los amigos de Pulga animaron un entretenido partido en el que coincidían futbolistas jóvenes y en plena actividad con ex jugadores que llegaron a Santa Fe para estar presentes en la despedida del nacido en Simoca.
Con el 10 como eje, los vestidos con la tradicional casaca sabalera marcaron diferencias ante un equipo con muchas caras conocidas por el hincha de Colón. Guillermo Ortiz, Marcelo Estigarribia, Adrián Bastia, Matías Fritzler y el Puma Gigliotti eran las caras conocidas de los de blanco, que completaron su 11 con los hermanos del homenajeado y varios ex compañeros bajo la dirección técnica de Matías Modolo.
El 11 del campeón alistó de arranque a Tomás Paredes; Facundo Mura, Facundo Garces, Rafael Delgado, Gonzalo Piovi; Eric Meza, Federico Lertora, Christian Bernardi, Gonzalo Escobar; Pulga Rodríguez y Wilson Morelo, todos ellos muy aplaudidos por la gente en cada intervención.
Con clima festivo de principio a fin, los primeros 25 minutos se fueron con la victoria 3 a 0 de los rojinegros. A los 14 abrió la cuenta el Pulga, con un penal convertido con su clásico saltito que dejó sin chances al arquero.
Un par de minutos más tarde, fue Morelo el que se ganó la ovación del estadio luego de mandar al fondo de la red un balón que quedó suelto en el área. Sobre el cierre de los 25 iniciales, fue un hincha el que se llevó la anécdota de su vida luego de invadir el campo para abrazar al 10 y convirtiendo tras un pase del ídolo.
En el arranque del complemento, el equipo blanco llegó rápidamente al descuento con una linda definición del "Chelo" Estigarribia entrando solo por la izquierda. Un par de minutos más tarde fue uno de los hermanos del Pulga el que llegó sobre el área para superar la resistencia de Tomás Paredes y poner el 2-3.
La reacción del equipo campeón se dio a los 8, cuando Eric Meza rememoró una de sus habituales incursiones en ataque para, con el arco vacío, señalar el 4 a 2. En 18, con el 10 ya vestido de blanco, fue Pulga el que volvió a descontar para el equipo de familiares y amigos con un tiro libre desde el borde del área que pasó por abajo de la barrera y se transformó en el 4 a 3.
Los últimos minutos fueron de los más emotivos de la noche. El pequeño Milo, uno de los hijos de Luis, entró a jugar con la rojinegra y en sociedad con su papá anotó por duplicado para poner cifras definitivas con el 6 a 3 para la formación de campeones 2021.
Tras esa última conversión, Moya pitó el final y desató el grito de "Dale campeón" que fue el broche de oro para una noche que quedará marcada para siempre en la memoria del 10 y de toda la gente de Colón.
Para el cierre quedó el momento de los videos de su familia que provocaron el llanto del nacido en Simoca ante la ovación que bajó desde las tribunas del Brigadier. Solo quedó tiempo para que Pulga le hable a la gente para agradecer el cariño de todos estos años compartidos y desear que este 2026 se cierre con la vuelta a Primera División. La inolvidable frase "la gloria no se compra" fue la elegida por el tucumano de nacimiento pero santafesino y sabalero por adopción para ponerle el broche de oro a este "último baile" de PR10 con la casaca sabalera.