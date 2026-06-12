Este viernes

El Pulga Rodríguez fue reconocido en el Concejo Municipal como “Deportista destacado”

El ídolo de Colón de Santa Fe, recibió la distinción a días de jugar su partido de despedida. “Fuimos muy felices con la familia, acá en Santa Fe”, dijo agradecido. “Tu esfuerzo, constancia y dedicación te permitió llegar a lo más alto, y eso es un ejemplo”, destacó el presidente del Concejo durante el homenaje.