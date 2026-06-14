Con una sólida actuación colectiva y recuperando la eficacia que le venía faltando en este tramo de la competencia, Colón consiguió este sábado un importante triunfo en condición de visitante y frente a Defensores de Belgrano por la 18ª fecha del certamen de la Primera Nacional.
Medrán sacó chapa en el Bajo: “El equipo dio una prueba de carácter”
Minutos después de consumada la goleada que cortó con la racha de 4 empates en fila, el técnico de Colón analizó y valoró el rendimiento de sus jugadores en un partido clave. “Era importante encontrarnos con el triunfo porque el plantel lo necesitaba”
Con un contundente 3 a 0 que se justifica a partir de la máxima efectividad que tuvo en el área de enfrente y que le permitió controlar las acciones en el Bajo Belgrano, el rojinegro santafesino sumó 3 puntos fundamentales para volver a ponerse en la pelea y mantener los 5 puntos de distancia sobre el imparable Morón, que dio el golpe y ganó en Bolívar.
Un par de minutos después de que Pafundi pitara el final del encuentro, el técnico sabalero hizo su balance de la performance de sus dirigidos. Sin esconder la satisfacción por el resultado, y por el rendimiento de Colón, Medrán se mostró “contento por el triunfo y la manera en que se consiguió. Era importante encontrarnos con el triunfo porque el plantel lo necesitaba”.
Siguiendo por esta línea, y consultado por la importancia que tenía este partido por la circunstancias en las que llegaba su equipo, el DT rafaelino señaló:“Necesitábamos romper esa piedra que no nos estaba permitiendo el triunfo. El equipo se plantó de visitante y lo hizo muy bien”.
La pelota parada, clave
Siendo la llave por la cual consiguió los dos primeros tantos en los pies de Rasmussen y Barrios, Medrán también hizo referencia a la importancia de volver a convertir de balón detenido, un recurso poco explotado hasta el momento en la ofensiva de su equipo.
Sobre esto, señaló: “Tuvimos eficacia en las pelotas paradas y manejamos bien las contras. Hemos trabajado pelota parada y le sacamos rédito. Hay un compromiso y se cree en el día a día. Tenemos cosas que corregir”.
En otro tramo de la rueda de prensa en el Bajo Belgrano, Medrán se refirió a la necesidad que todo el mundo sabalero tenía de cortar la mala racha y volver a sumar de a 3: “Colón necesitaba esto, el hincha necesitaba este triunfo. Venimos trabajando duro para que el hincha de Colón esté feliz”.
“Sabemos que tenemos la obligación de ganar el próximo partido”, agregó en referencia al próximo desafío, el sábado que viene en Resistencia y frente a Chaco For Ever.
Por último y sin dejar pasar la oportunidad de volver a elogiar a sus dirigidos, Ezequiel Medrán concluyó: “Tengo un plantel de hombres que entienden todo. Dimos una prueba de carácter. Nos llevamos un triunfo para Santa Fe muy importante”.
Lago: “No veníamos ligando”
Si bien en esta ocasión no le tocó hacer su aporte goleador que tan importante ha sido para este equipo en lo que va de la campaña, Ignacio Lago redondeó otra muy buena tarea en la victoria de Colón en cancha de Defensores de Belgrano.
Siempre desequilibrante, generando y ejecutando pelotas paradas a partir de su habilidad y de su cada vez más interesante sociedad con Darío Sarmiento, el 10 rojinegro sobresalió dentro de un equipo de rendimiento parejo y sostenido, que construyó un triunfo tan necesario como importante en este momento del torneo.
Responsable directo del tercer gol, tras sacarse de encima a su marcador y mandar al área un centro preciso que Marcioni envió al fondo de la red, Lago fue uno de los que afrontó los micrófonos en el camarín visitante del Juan Pasquale para reflexionar sobre la producción de un Colón que se volvió a Santa Fe con la felicidad del deber cumplido.
En primera instancia, el volante ofensivo destacó: “Necesitábamos que se diera un partido así. Muchas veces jugamos de manera parecida y la pelota no quiso entrar. Hoy fuimos contundentes y eso cambió completamente el desarrollo del encuentro”.
Siguiendo por esta línea, el ex jugador de Talleres resaltó que “la actitud siempre estuvo. Hubo partidos donde no ligamos y otros donde no supimos sostener ventajas, pero el equipo nunca dejó de competir. Hoy pudimos demostrarlo con un resultado contundente”.
En otro tramo de la rueda de prensa en el Bajo, Nacho se refirió a lo importante que fue el gol de Rasmussen antes de los 10 minutos de juego: “Cuando convertís temprano todo cambia. Te da confianza, manejás mejor los tiempos y obligás al rival a asumir riesgos. Eso nos permitió encontrar espacios y aprovechar nuestras oportunidades”.
Sobre su actuación personal, el 10 de Colón dejó en claro que “uno siempre quiere hacer goles porque es delantero, pero hoy me quedo con el triunfo. Lo importante era ganar y volver a sumar de a tres para seguir prendidos arriba”.
En el final, a Lago se le preguntó por la sequía que atraviesa hoy Bonansea y sobre la importancia que tiene en esta Primera Nacional el convertir de pelota parada. Sobre el 9, respondió: “Todos queremos que Alan convierta porque sabemos lo importante que es para nosotros. Los delanteros vivimos del gol y ojalá pronto se le pueda dar”.
Finalmente, sobre los goles de balón detenido, reveló: “Habíamos trabajado mucho esa faceta. Esta vez pudimos aprovecharla y terminó siendo clave para abrir un partido complicado”.