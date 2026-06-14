Tras el 3-0 a Defensores

Medrán sacó chapa en el Bajo: “El equipo dio una prueba de carácter”

Minutos después de consumada la goleada que cortó con la racha de 4 empates en fila, el técnico de Colón analizó y valoró el rendimiento de sus jugadores en un partido clave. “Era importante encontrarnos con el triunfo porque el plantel lo necesitaba”