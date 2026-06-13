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Fecha 18

Reviví los goles de Colón contra Defensores de Belgrano

El Sabalero ganó con tranquilidad en Comodoro Rivadavia. Fue 3-0 con goles de Rasmussen, Barrios y Marcioni.

Colón-Defensores de Belgrano | Primera Nacional | Fecha 18. Foto: Gentileza ColónColón-Defensores de Belgrano | Primera Nacional | Fecha 18. Foto: Gentileza Colón
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Colón volvió a la victoria en su visita a Defensores de Belgrano. Fue 3-0 por la fecha 18 de la Primera Nacional, en el Estadio Juan Pasquale de Comodoro Rivadavia.

El Sabalero necesitó 10 minutos para castigar por primera vez al Dragón. Rasmussen la paró de pecho y definió como delantero en el área chica.

Un rato después, a los 21' del primer tiempo, Pier Barrios –que algunos minutos antes había sido amonestado– hizo lo propio y encontró la pelota en la línea del arco.

Ya en el arranque del complemento y para liquidarlo, se metió en los goleadores Marcioni, que tras una jugada espectacular de Nacho Lago, marcó de cabeza.

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