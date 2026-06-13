3 a 0 a Defensores de Belgrano

Lluvia de goles en el Bajo: Colón fue contundente y se reencontró con la victoria

El equipo de Medrán tuvo la eficacia que se le venía reclamando y superó con claridad al dragón en su estadio. Rasmussen y Barrios, ambos de pelota parada, marcaron en el primer tiempo mientras que Marcioni lo liquidó en el inicio del complemento tras un jugadón de Lago. Quedó segundo y el sábado que viene visita a Chaco For Ever.