Con la urgencia de reencontrarse con la victoria luego de 4 empates en fila y apenas un triunfo en sus últimas 9 presentaciones, Colón visitó esta tarde de sábado a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale del barrio de Núñez y por la 18° fecha de la Primera Nacional.
Lluvia de goles en el Bajo: Colón fue contundente y se reencontró con la victoria
El equipo de Medrán tuvo la eficacia que se le venía reclamando y superó con claridad al dragón en su estadio. Rasmussen y Barrios, ambos de pelota parada, marcaron en el primer tiempo mientras que Marcioni lo liquidó en el inicio del complemento tras un jugadón de Lago. Quedó segundo y el sábado que viene visita a Chaco For Ever.
Sabiendo que no podía dejar más puntos en el camino si pretendía que no se le siga escapando el puntero Morón, la formación sabalera se media con un rival de irregular campaña, que también tenía la necesidad de ganar para sostener el último puesto de clasificación al reducido con el que inició esta penúltima jornada de la primera rueda.
En la previa, el DT sabalero tomó la determinación de sostener los mismos 11 que venían de igualar ante Almirante Brown en Casanova y frente a Bolívar en el Brigadier, apostando por la continuidad de un equipo que, sobre todo en el último compromiso, había mostrado destellos de buen rendimiento y merecido un triunfo que solo le fue esquivo por la falta de eficacia en el arco de enfrente.
Precisamente romper con esa anemia de gol pasaba a ser uno de los grandes desafíos que asumía Colón en el primero de los 3 partidos que debe afrontar en condición de visitante en este tramo de la competencia
Con una actuación sólida, sustentada en la máxima eficacia en el área rival, el sabalero construyó un importante triunfo para callar fantasmas y alimentar la ilusión en un momento determinante de la temporada. El 3 a 0 que marcó el segundo triunfo del año fuera de Santa Fe le permite a Colón volver a subirse a la zona de vanguardia de la Zona a la espera del resto de los resultados de la fecha.
Lo buscó y lo abrió rápido
Desde el pitazo inicial de Juan Pafundi, quedó en evidencia la intención de los dos equipos de ser protagonistas a partir de la tenencia del balón . Tanto el dragón como el sabalero adelantaban líneas y sumaban gente en campo rival.
Distinto a lo que sucediera en los cotejos ante Estudiantes en Caseros y Almirante en Casanova, Colón salió a jugar el partido con cierta tibieza y esperando el accionar del local, los dirigidos por Medrán buscaron ser protagonistas desde el arranque. El premio a esa búsqueda llegó rápidamente y en la primera chance que tuvo el rojinegro santafesino.
Un tiro de esquina cayó desde la oreja izquierda y encontró a un Federico Rasmussen que con oficio se liberó de la marca y sacó un remate a quemarropa que dejó sin chances al arquero Sánchez y se transformó en el 1 a 0 visitante.
Para un Colón al que en las últimas fechas le costó y mucho llegar al gol, la eficaz aparición ofensiva del marcador central representaba una oportunidad de oro para liberarse de las tensiones previas al partido y comenzar a jugar administrando la ventaja, evitando sufrir sobresaltos y tratando de inquietar en la contra.
Pasado el cuarto de hora, y con el 1 a 0 parcial, los de Medrán le cedieron la iniciativa a los de Vigevani, que tuvieron su chance clara sobre los 16 con un disparo de Ciccolini que Budiño mandó al corner con dificultad.
Tras esa maniobra, y en una acción impropia para un jugador de su trayectoria, Pier Barrios fue amonestado por Pafundi por pelearse con un rival, llegó a la quinta amarilla en el certamen y será baja en la visita del próximo sábado a Chaco For Ever en Resistencia.
Promediando la etapa inicial, y mientras Defensores buscaba la igualdad con todas sus armas, Colón volvería a llegar al gol haciendo gala de una eficacia casi perfecta. Marcioni peleó un balón contra 2 hombres del dragón y ganó un tiro libre cerca del área.
Sarmiento ejecutó, Lértora anticipó la salida del arquero Medina y tras un rechazo a medias en la línea el propio Pier Barrios apareció para empujarla de zurda para mandarla al fondo de la red y decretar un 2 a 0 que poco tenía que ver con el tŕamite del partido pero que premiaba el 100% de efectividad que mostraban los de Medrán en esta tarde de sábado en el Bajo Belgrano.
Plantado definitivamente para atacar de contra, el sabalero tuvo el tercero a los 27, con un bochazo largo de Lago que encontró a Darío Sarmiento mano a mano con la desesperada salida de Medina. El 7 vestido de negro definió por arriba y de primera, y su remate se fue apenas desviado del arco desguarnecido del dragón.
Un par de minutos más tarde el que lo tuvo fue el propio Nacho Lago, que capturó un balón suelto en el área y sacó un disparo que rebotó en uno de los zagueros locales y quedó en manos del portero Medina.
Pese a no poder concretar el tercer gol que hubiera terminado de liquidar el pleito antes del descanso, el tramo final del primer tiempo se jugó como quiso Colón. Cómodo con la ventaja conseguida, el sabalero se replegó en un bloque bajo ante un rival que atacaba con mucha gente pero sin ideas ni precisión, repitiéndose en pelotazos y en centros siempre bien controlados por Budiño.
Mostrando una de las mejores producciones en lo que va de la temporada, el equipo de Medrán se fue a los vestuarios con una buena ventaja solventada en la contundencia en el área de enfrente y en una tarea solidaria de todos sus hombres a la hora de manejar la diferencia.
Lo liquidó en el inicio
En el arranque del complemento, el técnico sabalero mandó a la cancha a Facundo Castet por el amonestado Allende para reforzar la marca y evitar dolores de cabeza. Como ocurrió en la primera mitad, Colón volvió a pegar en la primera que tuvo para convertir el resultado en goleada y comenzar a liquidar anticipadamente el partido en el Bajo.
Antes de llegar a los 3 minutos fue Lago el que recibió sobre la banda izquierda y armó una magistral acción individual que incluyó un caño y un preciso centro a la solitaria aparición de Julián Marcioni que desde el punto penal y de cabeza estampó el 3 a 0.
El tempranero gol sabalero significó el golpe de knock out para un Defensores que pretendía conseguir el descuento para volver a meterse en partido y ahora estaba demasiado lejos en el marcador.
Con mucha vergüenza deportiva y el empuje de su gente, los de Vigevani siguieron yendo sobre el arco de Budiño pero siguieron chocando una y otra vez contra la inexpugnable defensa sabalera y, fundamentalmente, contra sus propias limitaciones.
Sabiendo que buena parte del trabajo estaba hecho, Colón se dedicó a cerrar espacios y hacer correr el reloj sin sobresaltos y apostando a salir de contra con la velocidad de Lago y Marcioni por afuera. Lo tuvo Bonansea, pero su gol fue correctamente anulado por posición adelantada en el inicio de la jugada.
Sobre los 20, Medrán volvió a mover el banco y puso a Muñoz por Sarmiento para fortalecer y oxigenar el medio de cara al tramo final del encuentro. Recién a los 25 y tras un centro que llegó desde la izquierda, el goleador Enzo González puso a trabajar a Budiño, que debió arrojarse exigido sobre su izquierda para controlar el remate del 9 local.
Pasados los 30, el entrenador sabalero volvió a hacer modificaciones, esta vez pensando más en cuidar jugadores pensando en lo que se viene. El dato de color fue el ingreso del juvenil Jerónimo Buosi, delantero de 19 años que hizo su debut como profesional ingresando el lugar de un Bonansea que nuevamente fue puro sacrificio pero que estuvo lejos del gol.
En el cuarto de hora final de un partido que estaba resuelto desde hacía un largo rato, solo hubo tiempo para un par de remates de cada lado pero sin que ninguno tuviera consecuencias sobre los arcos defendidos por Medina y Budiño.
Pafundi, de buena tarea, señaló el final y decretó el merecido y muy necesario triunfo de un Colón que hizo gala de su contundencia para primero encaminar y más tarde resolver un compromiso que era clave en este tramo de la campaña.
Cortando la racha de 4 igualdades en fila e iniciando la mini gira de 3 partidos seguidos fuera de Santa Fe, este resultado y sobre todo esta performance asoma como una inyección de confianza que puede ser determinante a la hora de seguir dándole pelea al Deportivo Morón y al resto de los equipos que pelean en la vanguardia de este grupo A de la Primera Nacional.
Dentro de una semana en Resistencia, Colón buscará ratificar lo mostrado en cancha de Defensores, sabiendo que debe encadenar una seguidilla de triunfos para volver a estar en la vanguardia del grupo promediando esta extenuante temporada de la segundo división del fútbol argentino.
Mientras tanto, el mundo Colón podrá disfrutar de un fin de semana feliz, con esta victoria del primer equipo y la despedida de uno de sus máximos ídolos este domingo en el Brigadier.
La síntesis
Defensores de Belgrano: 1- Alejandro Medina; 4- Brian Gómez, 2- Ian Pérez, 6- Nicolás Vaquier, 3- Alan Pérez; 5- Luis Jerez SIlva, 8- Ignacio Gutiérrez, 10- Leandro Ciccolini, 11- Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre, 9- Enzo González. DT: César Vigevani.
Colón: 1- Matías Budiño; 4- Mauro Peinipil, 2- Pier Barrios, 6- Federico Rasmussen, 3- Leandro Allende; 8- Ignacio Antonio, 5- Federico Lértora; 11- Julián Marcioni, 7- Darío Sarmiento, 10- Ignacio Lago; 9- Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Goles: En el primer tiempo, a los 9 min. Rasmussen (C) y a los 22 min. Barrios (C). En el segundo tiempo, a los 3 min. Marcioni (C)
Cambios: En el segundo tiempo, antes de comenzar, 19- Facundo Castet por Allende (C); a los 16 min. 19- Francisco Tcherkaski por Ciccolini y 20- Gonzalo Aquilino por Moyano (D); a los 20 min. 20- Matías Muñoz por Sarmiento (C); a los 15- Fabian Sanchez por Alan Pérez y 17- Agustín Benítez por Gutiérrez (D); a los 31 min. 18- Diego García por Aguirre (D), 17- Emanuel Beltrán por Marcioni y 18- Jerónimo Buosi por Bonansea (C); a los 43 min. 16- Conrado Ibarra por Lago (C)
Árbitro: Juan Pafundi.
Estadio: Juan Pasquale - Defensores de Belgrano