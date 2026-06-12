Tras el debut de Ingravidi

Medrán apuesta por otro 9 de la reserva: Jerónimo Buosi viajó para estar en el banco ante Defensores

Tiene 19 años, juega de delantero centro y llegó el año pasado proveniente de Americano de Carlos Pellegrini. El rosarino que sumó sus primeros minutos como profesional también integra la nómina. Nuevamente no aparecen Facundo Castro y Lucas Cano.