Hace menos de una semana, cuando extraoficialmente se conocía la nómina de futbolistas convocados por Ezequiel Medrán para el partido entre Colón y Bolívar en Santa Fe, llamó la atención la presencia de Máximo Ingravidi, uno de los delanteros del plantel de reserva.
Medrán apuesta por otro 9 de la reserva: Jerónimo Buosi viajó para estar en el banco ante Defensores
Tiene 19 años, juega de delantero centro y llegó el año pasado proveniente de Americano de Carlos Pellegrini. El rosarino que sumó sus primeros minutos como profesional también integra la nómina. Nuevamente no aparecen Facundo Castro y Lucas Cano.
El rosarino de 19 años fue al banco y tuvo la chance de debutar como profesional en el duelo por la fecha 17 de la Primera Nacional, ingresando a los 33 minutos del complemento en reemplazo de Julián Marcioni.
Este viernes, a primera hora de la mañana, el plantel rojinegro emprendió el viaje con destino a la Capital Federal, donde esperará concentrado por el cotejo de este sábado, a partir de las 15.30, frente a Defensores de Belgrano.
Si bien no se anunció de manera oficial, en la lista de jugadores que se subieron al micro además de la presencia de Ingravidi, se destaca la aparición de otro de los jóvenes valores provenientes de las inferiores y la reserva de Colón.
De la Liga San Martín a la primera de Colón
La referencia es para Jerónimo Buosi, delantero centro de 19 años (categoría 2007) que se formó en las canteras del club Americano de Carlos Pellegrini y tras brillar con el equipo que pertenece a la Liga Departamental San Martín llamó la atención del equipo de scouting sabalero.
Con el ojo clínico y la experiencia del “Chueco” Miguel Robledo como respaldo, la dirigencia sabalera avanzó a mediados del año pasado sobre el fichaje de “Jero”, quien se sumó a trabajar con su categoría pero rápidamente fue promovido al elenco que disputa la Copa Proyección de AFA.
Siendo seguido de cerca por Medrán y su cuerpo técnico desde hace varias semanas, a Buosi le llegó este viernes la posibilidad de concentrar y tener un lugar en el banco de suplentes mañana en el Bajo.
De esta manera, el DT rafaelino suma otra alternativa juvenil a un ataque sabalero que padece la falta de gol de Bonansea y en el que los otros delanteros que integran el plantel profesional (Castro y Cano) ni siquiera están en consideración tras un muy pobre primer semestre.
A la espera de la apertura del libro de pases en la Primera Nacional, donde Colón tiene apuntado a varios jugadores en ofensiva, los pibes tienen frente a sí la gran oportunidad de dar el golpe y ganarse un lugar de mayor preponderancia en la segunda mitad de la campaña.
Repite equipo
Respecto de los 11 para visitar este sábado a Defensores con la premisa de cortar la racha de 4 empates en fila y volver a ganar para sumarse nuevamente a la zona de vanguardia del Grupo A que lidera el Deportivo Morón, Medrán sostendrá el mismo equipo titular de los últimos 2 partidos.
Si bien en el ensayo del jueves probó durante algunos minutos con opciones como las de Muñoz y Godoy, el ex DT de Gimnasia de Mendoza tendría resuelto darle una nueva oportunidad a los mismos que iniciaron el duelo ante Brown en Casanova y ante Ciudad Bolívar el domingo pasado.
Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen, Allende; Antonio, Lértora; Marcioni, Sarmiento, Lago y Bonansea serían los 11 mañana ante el equipo que dirige César Vigevani.
Sin bajas por lesión ni por suspensión, Medrán sabe que a la buena prestación que mostraron sus jugadores en el último encuentro deberá sumarle necesariamente la cuota de gol que hace falta para ganar y no seguir perdiendo terreno en un momento clave de la primera nacional.