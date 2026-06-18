Sin dudas, una de las columnas de este Colón 2026 de Ezequiel Medrán es la cueva de los marcadores centrales. Primero, porque junto con Fede Lértora llevan la famosa “voz cantante” del equipo y del vestuario.
La muralla en Colón aguantó casi todo: Barrios-Rasmussen
La dupla de zagueros jugó 16 de los 17 partidos en el campeonato de ascenso en la Primera Nacional. Barrios llegó a la quinta y Rasmussen juega colgado con cuatro amarillas.
Los zagueros están expuestos
Segundo, porque bajo la idea que “todo equipo se arma desde atrás hacia adelante”, la cueva sabalera se caracteriza por experiencia, rodaje y jerarquía. Tercero, porque en este fútbol (mucho más el ascenso) de tanto roce físico, los defensores siempre están expuestos.
Sin embargo, hasta acá, Pier Barrios-Federico Rasmussen jugaron 16 de los 17 partidos que disputó Colón. Ahora, como consecuencia de la quinta amarilla de Pier Barrios, llegará el momento de Sebastán Olmedo, que había sido titular en su puesto natural una sola vez: contra Mitre de Santiago del Estero ante la baja de Rasmussen.
En principio, considerando que Colón ganó, goleó y gustó con el 3-0 en el Bajo ante Defensores de Belgrano, sería el único retoque de parte de Ezequiel Medrán en el once titular sabalero.
Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea serán los que saltarán al césped del estadio de Chaco For Ever, este sábado a las 16.
De cara a lo que será el mercado de pases de invierno, comenzaron a generarse novedades en el Mundo Colón, recordando que cada club tiene cuatro cupos para poder reforzarse.
Tal como lo informan los medios de la ciudad de La Plata, Matías Godoy volverá a cambiar de club tras rescindir su vínculo con Colón. El delantero con contrato en Estudiantes seguirá su carrera en Aldosivi, que lo incorporará a préstamo por 18 meses. El acuerdo incluye una opción de compra para el Tiburón y una cláusula de repesca a favor del Pincha.
Luego de varios movimientos en los últimos mercados de pases, Estudiantes volvió a encontrarle destino a Godoy. El atacante surgido en Atlético Rafaela y con pasado en Argentinos Juniors continuará su carrera en Aldosivi tras rescindir su vínculo con Colón.
Meses atrás, el futbolista venía de no ser tenido en cuenta en Instituto, donde disputó 11 partidos, cinco como titular y seis ingresando desde el banco, sin convertir goles. Tras aquella experiencia, su situación volvió a modificarse y ahora afrontará un nuevo desafío en Mar del Plata.
El acuerdo entre Estudiantes y Aldosivi establece un préstamo por 18 meses. Además, la operación contempla una opción de compra para el club marplatense y una cláusula de repesca a favor del Pincha. Cabe recordar que el contrato en el Pincha es hasta diciembre del 2027 pero dada la extensión del préstamo, podría volver a acordarse una renovación.
De esta manera, el Pincha lo cede buscando que gane rodaje pensando que no está en los planes de Alexander Medina. La intención es que Godoy pueda sumar continuidad y recuperar protagonismo en una nueva etapa de su carrera.
A lo largo de sus diferentes cesiones, el delantero ya pasó por Central Córdoba de Santiago del Estero, donde fue campeón de la Copa Argentina en 2024 y convirtió un gol en la final, además de sus pasos por Instituto, Colón y Ahora, Aldosivi será su nuevo destino con el objetivo de relanzarse y volver a destacarse.
Abonos sabaleros: segunda rueda
Volviendo a los temas del Sabalero, el Club Atlético Colón comunica a sus asociados que comenzó la venta de abonos para la segunda rueda del torneo con un valor bonificado hasta el 25/06/26. A partir del día 26/06/2026 los abonos sufrirán un incremento.
Valores segundo semestre: Platea Este Codos: $125.000; Platea Norte y Sur Alta: $125.000; Platea Este Central: $140.000; Platea Oeste: $215.000; Platea Oeste Techada: $250.000; Foso A2: $250.000; Palco Balcón: $360.000; Palco Corporativo Norte: $360.000; Palco VIP: $450.000; Palco Supervip: $500.000; Estacionamiento: $200.000
Formas de pago: Tarjetas del Banco Bica: 12 cuotas sin intereses (solo modalidad presencial); Tarjetas Banco Santa Fe: 12 cuotas sin intereses (solo modalidad presencial hasta el 30/06/26).
Todas las demás tarjetas: 3 y 6 cuotas sin intereses mediante boleteriavip.com.ar. Estacionamiento: venta presencial o vía WhatsApp de Socios (3424302960). El club aclara que las butacas mantendrán la reserva del primer semestre hasta el 30/06/26.