Seguirá su carrera en Aldosivi

Matías Godoy rescindió su contrato y es la primera baja confirmada para el segundo semestre

El delantero que llegó a principio a préstamo desde Estudiantes de La Plata no iba a ser tenido en cuenta por Medrán para el tramo final de la temporada y dejó Santa Fe sin goles en 8 presentaciones. Regresó al pincha y salió cedido al tiburón, donde peleará por la permanencia en el equipo que dirige Israel Damonte.