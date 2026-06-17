Siendo una de las más resonantes entre las 16 incorporaciones que realizó Colón en el mercado de pases de principio de año, el de Matías Godoy era uno de esos nombres que, por condiciones y por destellos en su carrera, más ilusionaba al hincha sabalero de cara a una nueva temporada en la Primera Nacional.
Matías Godoy rescindió su contrato y es la primera baja confirmada para el segundo semestre
El delantero que llegó a principio a préstamo desde Estudiantes de La Plata no iba a ser tenido en cuenta por Medrán para el tramo final de la temporada y dejó Santa Fe sin goles en 8 presentaciones. Regresó al pincha y salió cedido al tiburón, donde peleará por la permanencia en el equipo que dirige Israel Damonte.
Su condición de hincha confeso le agregaba un plus al arribo de un futbolista del que no se discute su talento pero cuya corta carrera se ha visto siempre envuelta en polémicas y en interrogantes por cuestiones extra futbolísticas.
Tras varias idas y vueltas en diciembre, ya entrado el mes de enero las partes llegaron a un acuerdo para que el jugador nacido en Ceres llegue a préstamo a Colón bajo un contrato por objetivos y productividad a préstamo hasta el mes de diciembre.
De titular a "borrado"
Si bien arrancó la pretemporada como parte del equipo titular, la falta de rendimiento tanto en los amistosos como en el tramo inicial del campeonato hicieron que Godoy fuera perdiendo terreno en la consideración de un Medrán que cada partido le daba menos minutos en cancha,
El momento de quiebre fue en aquel partido ante Godoy Cruz en el Brigadier. Con la gran chance de ser titular por las lesiones de varios compañeros, el delantero campeón con Central Córdoba vio la tarjeta roja antes del final del primer tiempo por 2 irresponsabilidades que marcaron para siempre su relación con la gente y con el propio cuerpo técnico.
A eso se sumó la jugada desafortunada en un entrenamiento en donde Godoy chocó con un juvenil de la reserva y le provocó una grave lesión de rodilla.
Tras pasar varias semanas sin siquiera ser convocado para integrar el banco de suplentes, Godoy tuvo un par de chances más que tampoco pudo aprovechar y que, evidentemente terminaron de cerrarle la puerta del club de sus amores.
Con la decisión tomada de parte del entrenador de no tenerlo en cuenta en la segunda mitad del 2026, la dirigencia sabalera y el mánager Diego Colotto avanzaron con sus pares de Estudiantes y el entorno del futbolista para rescindir el contrato con 6 meses de anticipación para que el ceresino pueda continuar con su carrera en otra institución.
Una vez consumada, la salida de Godoy es la primera baja confirmada de un futbolista profesional del plantel de Colón. Tras retornar al club dueño de su pase, por estas horas se sabe que Godoy tiene todo acordado para ser refuerzo del Aldosivi de Mar del Plata que luchará por la permanencia con Israel Damonte como entrenador. En Santa Fe, el ex Talleres sumó 8 partidos, sin goles.
El primero de varios
A la de Godoy, en las próximas horas podrían sumarse más salidas del plantel sabalero. Lucas Cano y Facundo Castro tampoco serán parte del proyecto deportivo que lidera Medrán en el segundo semestre y se trabaja en la posibilidad de dejar Santa Fe en lo inmediato. Algo similar sucede con el arquero Tomás Giménez y el defensor Nicolás Thaller, sin minutos oficiales en lo que va de 2026.