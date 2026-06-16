El sábado dirige el coordinador de inferiores

Colón va sin Pier Barrios ante un Chaco For Ever sin entrenador

Después de la derrota en Córdoba que profundizó su crisis, Pedro Llorens dejó ser el entrenador del próximo rival sabalero que está último, es el peor de la categoría y está descendiendo. Se habilitó la venta para hinchas sabaleros.