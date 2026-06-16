La derrota de Chaco For Ever frente a Racing de Nueva Italia profundó la crisis de un Chaco For Ever que ganó un solo partido en todo el año, por lo que se quedó sin entrenador justo antes de recibir a Colón; en consecuencia este sábado a las 16 lo dirigirá un entrenador interino que es el coordinador de sus divisiones inferiores.
Colón va sin Pier Barrios ante un Chaco For Ever sin entrenador
Después de la derrota en Córdoba que profundizó su crisis, Pedro Llorens dejó ser el entrenador del próximo rival sabalero que está último, es el peor de la categoría y está descendiendo. Se habilitó la venta para hinchas sabaleros.
Chaco sin DT...dirige el de inferiores
“Chaco For Ever profundizó su crisis deportiva e institucional en la presente temporada de la Primera Nacional al confirmarse, este lunes al mediodía, la desvinculación de común acuerdo del director técnico Pedro Llorens y todo su equipo de trabajo.
El club de Resistencia deberá iniciar de manera urgente la búsqueda de su tercer entrenador del año para intentar salir de la última posición de la Zona A”, expresa el sitio de Radio 95.9.
“El Club Atlético Chaco For Ever informa que tras una reunión entre la Comisión Directiva y el cuerpo técnico, se llegó de común acuerdo a la finalización del vínculo de Pedro Llorens como director técnico del plantel profesional.
Agradecemos a Pedro Llorens y por el trabajo realizado y el profesionalismo volcado día a día en nuestra casa. Asimismo, le deseamos el mejor de los exitos en su carrera”, reza el comunicado oficial.
La campaña de Llorens al frente del "Negro" se extendió durante diez compromisos tras asumir en la novena jornada con un prometedor triunfo por 2 a 0 ante All Boys en condición de local.
Sin embargo, el rendimiento colectivo experimentó un marcado retroceso y el ciclo concluyó con una estadística de una sola victoria, cuatro empates y cinco derrotas, siendo el detonante el traspié sufrido el pasado domingo frente a Racing de Córdoba.
Con este panorama, el conjunto chaqueño arrastra una producción de apenas 9 unidades sobre 17 partidos disputados, consolidándose como el peor registro estadístico de todo el certamen de ascenso.
Pese a que el calendario otorga margen debido a que resta disputarse la totalidad de la segunda rueda del campeonato, además del postergado de la primera mitad frente a Colón de Santa Fe, la urgencia de puntos es extrema.
For Ever se encuentra actualmente a seis unidades de distancia de Central Norte de Salta, el penúltimo clasificado del grupo, lo que obliga a la escuadra albinegra a encadenar triunfos consecutivos y depender de resultados ajenos para abandonar la zona de descenso directo.
Colón sin Barrios pero con hinchas
De cara al próximo compromiso del sábado frente a Colón de Santa Fe en el estadio Juan Alberto García, la comisión directiva trabaja a contrarreloj para definir al sucesor. Por lo pronto, frente a Colón dirigirá Santiago Ojeda, el coordinador de las divisiones inferiores.
La principal alternativa que ilusiona a la parcialidad local es el retorno de un histórico de la casa como Daniel Cravero, a quien ya se le formalizó un ofrecimiento, manteniéndose como segunda opción en carpeta el nombre de Germán Cáceres, ex colaborador directo en el proceso previo de Ricardo Pancaldo.
En cuanto a Colón, el Sabalero irá sin Pier Barrios, zaguero que llegó a las cinco amarillas (Rasmussen, su socio de cueva, está colgado con cuatro) y Medrán deberá elegir entre Olmedo y Nicolás Thaller.
Finalmente, tal como lo había anticipado El Litoral, Chaco For Ever puso a la venta entradas para los hinchas sabaleros que ocuparán la cabecera visitante este sábado desde las 16. El costo, vía web, es de 35.000 pesos.