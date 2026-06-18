El sabalero conserva el 30% de la ficha

Estudiantes recibiría una oferta millonaria por Eric Meza y en Colón se frotan las manos

El CSKA Sofía de Bulgaría habría puesto los ojos en el lateral derecho surgido de las inferiores rojinegras. Colón lo transifirió al pincha tras el descenso de 2023 por 1 millón de dólares y se quedó con una parte del pase.