En las últimas horas, una noticia vinculada con uno de los jugadores consolidados en el 11 titular del “Cacique” Medina sacudió la tranquilidad en Estudiantes de la Plata.
Estudiantes recibiría una oferta millonaria por Eric Meza y en Colón se frotan las manos
El CSKA Sofía de Bulgaría habría puesto los ojos en el lateral derecho surgido de las inferiores rojinegras. Colón lo transifirió al pincha tras el descenso de 2023 por 1 millón de dólares y se quedó con una parte del pase.
Según reportan medios europeos, el CSKA Sofía de la primera división de Bulgaria tendría como principal objetivo en la ventana de pases al lateral derecho Eric Meza y ya habría presentado una propuesta formal a la dirigencia pincharrata para quedarse con el 100% de la ficha del futbolista surgido de Colón.
Titular indiscutido
Vale recordar que Meza, formado en las inferiores sabaleras y parte del equipo campeón de 2021, fue vendido por la institución rojinegra tras consumarse el descenso a la Primera Nacional a fines del 2023. En aquel entonces, Estudiantes pagó un millón de dólares por el 70% del pase del futbolista, conservando el club del barrio Centenario un 30% de una posible futura venta.
Dos años y medio después, y con Meza sumando ya 95 partidos y 2 goles con la camiseta del león entre el torneo local y la Copa Libertadores, el lateral es una pieza clave en el andamiaje del equipo platense, consolidado como titular en un Estudiantes siempre protagonista.
Esos rendimientos habrían atraído la atención de uno de los grandes del fútbol de Bulgaria, al punto tal de que el club con sede en Sofía acercó una millonaria oferta para hacerse con los servicios del ex Colón.
Oferta inminente
El sitio especializado Transfermarkt cita al medio Sportal de Bulgaria y señala que “el CSKA va a seguir fichando jugadores de Argentina. Los «Rojos» han puesto sus ojos en el lateral derecho del Estudiantes, Éric Meza. Se espera que el CSKA envíe oficialmente una oferta por el futbolista de 27 años en las próximas horas”.
Si bien no trascendieron cifras oficiales de la propuesta, ni del número que pretendería el club platense para concretar la transferencia, el mismo sitio habla de que el pase de Meza está tasado hoy por encima de los 2.5 millones de dólares.
En caso de hacerse en este mercado de pases, el 30% de una cifra semejante representaría una inyección de dinero trascendental para un Colón que hace números para poder buscar los refuerzos que necesita Medrán con miras al tramo decisivo de la Primera Nacional que lo tiene como protagonista.