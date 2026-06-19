Con todas las luces y todo el ruido concentrado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los clubes rosarinos se enfocan en su preparación para lo que vendrá, que será duro y exigente. Newell’s ya anda por su cuarta semana de pretemporada, perfilado hacia los amistosos que jugará en Rosario y en Buenos Aires.
Los clubes rosarinos siguen en boxes: obras en los estadios y armado de los planteles
Newell’s y Central están en período de preparación para lo que vendrá, con objetivos diferentes. Los “leprosos” están completando su cuarta semana de pretemporada, mientras que los “canallas” arrancarán el próximo lunes. La búsqueda de refuerzos en una de las prioridades
Central, en cambio, recién regresará a los entrenamientos el próximo lunes, tomando en cuenta que tuvo competencia hasta principios de junio en su grupo de Copa Libertadores y luego de haber llegado hasta las semifinales del Torneo Apertura del fútbol argentino.
Hay un trabajo que une a las dos instituciones rosarinas: la conformación del mejor plantel posible para la segunda mitad de esta temporada 2026.
La “Lepra” hizo punta
El plantel de Newell’s, bajo la conducción del entrenador Frank Darío Kudelka, fue el primero que regresó a las prácticas en el predio “Jorge Griffa” de Bella Vista.
Las circunstancias lo obligaban, ya que después de otro flojo campeonato, los “rojinegros” necesitan sí o sí cosechar una importante cantidad de puntos en el Torneo Clausura para no terminar el año sufriendo con la tabla de los promedios. Kudelka comprendió ese contexto y a fines de mayo citó a sus 30 jugadores para el inicio de la pretemporada.
A partir de fines de la semana que viene, Newell’s entrará en la etapa de amistosos. El sábado 27 de junio enfrentará a Sarmiento de Junín en Rosario. Y la semana siguiente se instalará en Buenos Aires para disputar partidos de preparación ante Argentinos Juniors, Vélez e Independiente. Esta etapa terminará el 18 de julio, en el predio “leproso” y con rival todavía por definir.
Por el momento, Newell’s no tiene refuerzos para el próximo torneo. Kudelka se concentró en depurar el plantel con las salidas de los jugadores que no tendrá en cuenta en el segundo semestre del año. Al defensor Gabriel Risso Patrón y al delantero Franco García, que habían llegado en el mercado de verano, les rescindieron sus contratos.
La noticia más fuerte y lamentable de la pretemporada “rojjinegra” fue el grave accidente que sufrió el defensor Saúl Salcedo cuando se trasladaba hacia Paraguay junto a su familia.
El futbolista de Newell’s, que se dirigía a su país para firmar un préstamo con Libertad, chocó con su vehículo en la provincia de Chaco y sufrió fractura expuesta de tibia y peroné. Luego de ser operado en Resistencia, fue trasladado a Rosario donde continúa con su recuperación.
La dirigencia de Newell’s también aprovechó el receso para continuar con las obras y mejoras en el “Coloso Marcelo Bielsa”. Se terminó de acondicionar el ingreso a la nueva tribuna del Palomar, se iluminó todo el ingreso a ese sector y se realizaron trabajos de pintura en todas las tribunas del estadio.
El “Canalla” pone primera
Rosario Central, por el contrario, será uno de los últimos clubes del fútbol argentino en iniciar su pretemporada. La postura del técnico Jorge Almirón, que fue ratificado en su cargo luego de un fin de semestre tormentoso por varias derrotas dolorosas -River, Independiente del Valle y Estudiantes-, tiene su lógica.
El conjunto rosarino tuvo competencia casi hasta el filo del comienzo del Mundial y necesitaba un buen descanso para recargar energías.
La primera parte del año fue muy intensa para el “Canalla”. Llegó hasta las semifinales del Torneo Apertura, donde fue derrotado por River, peleó por el primer lugar del Grupo H de la Libertadores hasta el último partido en Ecuador -perdió con Independiente del Valle y terminó segundo-, y quedó eliminado de la Copa Argentina al ser goleado por Estudiantes en Córdoba.
Esa última caída fue la que más daño le hizo al ciclo de Almirón y lo hizo tambalear en su cargo hasta que el presidente Gonzalo Belloso salió a respaldarlo en una caliente conferencia de prensa.
A pesar de que todavía no volvió al trabajo, Central ya confirmó a su primer refuerzo para el torneo que viene. Se trata del defensor paraguayo Sebastián Zaracho, proveniente de Guaraní de su país. Llega para reemplazar a Carlos Quintana, quien tomó la decisión de dejar la institución por falta de continuidad.
Por otra parte, la dirigencia anunció la salida de Federico Lussenhoff, el ex futbolista “auriazul” que se venía desempeñando como director deportivo.
Central también está apostando fuerte a las obras de infraestructura en todas sus instalaciones. Ya hace varias semanas que comenzó la anhelada construcción de la tercera bandeja del “Gigante”, que aumentará la capacidad del estadio en más de 15 mil espectadores.
El club también está remodelando sus predios de inferiores y esta semana anunció la construcción de un nuevo espacio de captación y formación de jóvenes jugadores en la ciudad de Funes.