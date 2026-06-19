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Los clubes rosarinos siguen en boxes: obras en los estadios y armado de los planteles

Newell’s y Central están en período de preparación para lo que vendrá, con objetivos diferentes. Los “leprosos” están completando su cuarta semana de pretemporada, mientras que los “canallas” arrancarán el próximo lunes. La búsqueda de refuerzos en una de las prioridades