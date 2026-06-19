La segunda fecha de los grupos A y B dejó movimientos importantes en la lucha por los boletos a la fase eliminatoria del Mundial 2026. México fue uno de los grandes protagonistas de la jornada al derrotar por 1 a 0 a Corea del Sur y garantizar su presencia en la próxima instancia.
Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del jueves
México aseguró su clasificación a la siguiente ronda y quedó como líder del Grupo A. En el Grupo B, Canadá goleó y tomó una posición favorable de cara al cierre de la fase.
El conjunto dirigido por Javier Aguirre encontró la diferencia en el segundo tiempo gracias a Luis Romo. El triunfo le permitió alcanzar los seis puntos y asegurarse el primer puesto del Grupo A cuando todavía resta una fecha por disputar. Además, consiguió dos victorias consecutivas sin recibir goles.
En el otro encuentro de la zona, República Checa y Sudáfrica igualaron, un resultado que mantuvo abierta la pelea por el segundo lugar. Con ese empate, ambos seleccionados sumaron su primera unidad y llegaron con posibilidades a la última jornada.
Por el Grupo B, Canadá protagonizó una de las actuaciones más contundentes del torneo. El seleccionado anfitrión goleó 6 a 0 a Qatar en Vancouver y consiguió su primera victoria en una Copa del Mundo. Jonathan David marcó tres goles y fue la gran figura de la noche.
La diferencia obtenida no solo le permitió sumar tres puntos, sino también mejorar considerablemente su saldo de gol, un aspecto que puede resultar determinante en caso de igualdad de unidades. Qatar, por su parte, quedó muy comprometido tras sufrir una dura derrota.
La jornada se completó con el triunfo de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina. Ese resultado dejó a los europeos también con cuatro unidades y mantuvo la definición del grupo completamente abierta para la última fecha.
Así quedaron las posiciones
En el Grupo A, México lidera con 6 puntos y ya tiene asegurado su lugar en la siguiente ronda tras ganar sus dos encuentros. Detrás aparece Corea del Sur con 3 unidades, mientras que República Checa y Sudáfrica suman 1 punto cada uno.
La clasificación todavía no está definida para el resto de los integrantes de la zona. Corea del Sur depende de sí misma para avanzar, mientras que checos y sudafricanos necesitan ganar en la última fecha y esperar otros resultados para mejorar sus posibilidades.
El Grupo B presenta una lucha mucho más equilibrada. Canadá y Suiza encabezan las posiciones con 4 puntos cada uno, aunque el conjunto norteamericano cuenta con una diferencia de gol ampliamente favorable tras la goleada sobre Qatar.
Bosnia y Herzegovina se mantiene con 1 unidad y todavía conserva opciones matemáticas de clasificación. Qatar cierra la tabla con 0 puntos y afrontará la última jornada con la obligación de ganar y esperar una combinación de resultados para seguir con aspiraciones.
La próxima fecha será decisiva. Canadá y Suiza se enfrentarán en un duelo directo por el liderazgo del Grupo B, mientras que Bosnia buscará aprovechar cualquier oportunidad para meterse en la pelea por uno de los lugares disponibles para la siguiente fase.