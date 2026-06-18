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Una de las figuras de Austria se realizará estudios y podría perderse el duelo por la segunda fecha

El defensor Stefan Posch sufrió un golpe en el encuentro ante Jordania y podría tener una fractura de mandíbula. De confirmarse, sería la segunda baja de peso tras lo sucedido con Baumgartner. El encuentro será el próximo lunes, desde las 14.

Posch se lesionó tras chocar con el jordano Odeh Fakhoury.Posch se lesionó tras chocar con el jordano Odeh Fakhoury.
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El debut con triunfo de Austria ante Jordania en el Mundial 2026 dejó un sabor agridulce en los europeos, ya que podrían perder a una de sus piezas clave de cara al duelo ante la Selección Argentina.

(260617) -- SAN FRANCISCO, 17 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 16 de junio de 2026 del jugador Stefan Posch (i), de Austria, disputando el balón con Ali Olwan (d), de Jordania, durante el partido del Grupo J de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el Estadio Bahía de San Francisco, en San Francisco, Estados Unidos. (Xinhua/Song Haiyuan) (ra) (ce)Posch, en acción durante el triunfo ante Jordania.

Las alarmas se encendieron con el lateral derecho Stefan Posch, quien terminó el partido con una fuerte molestia en la mandíbula tras un choque con Odeh Al-Fakhouri y el cuerpo médico austríaco teme que pueda tratarse de una fractura.

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"Dolor en la mandíbula"

Si se confirma la lesión, el defensor no solo perderá el duelo ante la 'Albiceleste' sino que será baja para el resto de la competencia. "Tiene dolor en la mandíbula inferior izquierda. Está de buen ánimo. Está previsto realizar una tomografía y, después del TAC, podremos dar una valoración más precisa", comentó el médico de la selección austríaca, Michael Fiedler, antes de los estudios.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Austria v Jordan - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 16, 2026 Austria's Stefan Posch reacts after missing a chance to score REUTERS/Luisa GonzalezPosch no pudo completar el partido ante los jordanos.

La posible baja de Posch se suma a la de Christoph Baumgartner, uno de los jugadores más determinantes del plantel, quien sufrió una lesión en el muslo derecho durante la entrada en calor en un amistoso previo al Mundial ante Túnez y no podrá estar tampoco ante el equipo de Scaloni.

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La opción de Austria ante la posible baja de Posch

En caso de confirmarse la fractura de mandíbula, el que ocuparía el lugar de Posch es Konrad Laimer, jugador del Bayern Múnich, que en el debut ante Jordania fue titular pero actuó más adelantado como volante central.

Si el técnico lo ubica en la última línea, deberá reforzar el mediocampo con otra variante, y el candidato es Paul Wanner, volante del PSV Eindhoven.

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