Atento Scaloni

Una de las figuras de Austria se realizará estudios y podría perderse el duelo por la segunda fecha

El defensor Stefan Posch sufrió un golpe en el encuentro ante Jordania y podría tener una fractura de mandíbula. De confirmarse, sería la segunda baja de peso tras lo sucedido con Baumgartner. El encuentro será el próximo lunes, desde las 14.