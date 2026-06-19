La selección de México dio un paso decisivo en la Copa del Mundo 2026 al vencer por 1 a 0 a Corea del Sur y convertirse en el primer equipo en asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Grupo A, se disputó en el estadio Akron de Guadalajara y tuvo como protagonista a Luis Romo, autor del único gol de la noche.
México le ganó a Corea del Sur y clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026
El seleccionado dirigido por Javier Aguirre derrotó 1 a 0 a Corea del Sur en Guadalajara con un gol de Luis Romo. Con dos triunfos en igual cantidad de partidos, aseguró el primer puesto del Grupo A y el pase a la fase eliminatoria.
Un triunfo trabajado para asegurar el primer lugar
Después del triunfo por 2 a 0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural, el conjunto mexicano afrontó un compromiso mucho más exigente frente a un rival que también había comenzado el certamen con una victoria. Durante la primera mitad, el desarrollo fue equilibrado y con escasas situaciones de riesgo, en un duelo marcado por la intensidad en la mitad de la cancha y la cautela de ambos equipos.
México intentó asumir el protagonismo impulsado por el apoyo de su público, aunque le costó encontrar espacios en la defensa surcoreana. La oportunidad más clara de la etapa inicial llegó mediante un cabezazo de Julián Quiñones que pasó cerca del arco defendido por Kim Seung-gyu.
Corea del Sur, por su parte, ganó confianza con el correr de los minutos y generó algunas aproximaciones sobre el arco de Raúl Rangel, aunque sin la precisión necesaria para romper el cero.
El partido cambió apenas comenzado el segundo tiempo. A los cinco minutos del complemento, un centro enviado al área generó una falla del arquero Kim Seung-gyu, que no pudo controlar la pelota tras chocar con uno de sus defensores. Luis Romo aprovechó el rebote y definió con el arco a disposición para establecer el 1 a 0 que terminaría siendo definitivo.
A partir de la ventaja, el equipo dirigido por Javier Aguirre administró el resultado con mayor tranquilidad y estuvo cerca de ampliar la diferencia. Raúl Jiménez y Obed Vargas dispusieron de ocasiones claras, pero el arquero coreano respondió con buenas intervenciones para mantener a su selección con posibilidades.
México resistió el cierre y ya piensa en la fase eliminatoria
En los minutos finales, Corea del Sur adelantó sus líneas y fue en busca del empate que le permitiera mantenerse en la pelea por el liderazgo del grupo. El conjunto asiático generó sus mejores oportunidades sobre el cierre del encuentro, obligando a una destacada actuación del arquero mexicano Raúl Rangel.
El guardameta respondió con una doble atajada decisiva ante los intentos de Cho Gue-sung y sostuvo la ventaja hasta el pitazo final. Gracias a esa intervención, México logró cerrar su segundo partido consecutivo sin recibir goles, una muestra de la solidez defensiva que exhibió en el inicio del certamen.
Con este resultado, el seleccionado mexicano alcanzó los seis puntos, aseguró el primer puesto del Grupo A y también el derecho a disputar el encuentro de dieciseisavos de final como local en el estadio Azteca, donde continuará su camino en el torneo.
Además de garantizar su clasificación, el equipo anfitrión confirmó un inicio de Mundial muy positivo desde los resultados. En dos presentaciones sumó dos victorias, convirtió tres goles y mantuvo su arco invicto, aunque todavía busca mostrar una versión más convincente desde el juego.
Para Corea del Sur, la derrota no significó la eliminación. El conjunto asiático conserva tres unidades y llegará con posibilidades de avanzar a la última jornada de la fase de grupos, en la que deberá enfrentar a Sudáfrica. Un resultado favorable podría permitirle acceder a la siguiente instancia, dependiendo también de otros resultados.
México, en tanto, cerrará su participación en el Grupo A frente a República Checa con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo: avanzar a la fase eliminatoria. El equipo de Javier Aguirre intentará mantener el nivel defensivo y seguir consolidando un funcionamiento que le permita afrontar con mayores garantías los cruces directos del Mundial.
Con la clasificación ya asegurada, el seleccionado mexicano se convirtió en el primer equipo en sellar su pasaje a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y alimenta la ilusión de su público de protagonizar una destacada actuación como uno de los tres países anfitriones del torneo.