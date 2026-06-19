Alimenta la ilusión

México le ganó a Corea del Sur y clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El seleccionado dirigido por Javier Aguirre derrotó 1 a 0 a Corea del Sur en Guadalajara con un gol de Luis Romo. Con dos triunfos en igual cantidad de partidos, aseguró el primer puesto del Grupo A y el pase a la fase eliminatoria.