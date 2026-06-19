La goleada de Argentina por 3 a 0 sobre Argelia en el debut del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Este viernes, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) confirmó la presentación de una queja formal ante la FIFA por decisiones arbitrales que consideró perjudiciales para el conjunto africano.
Argelia presentó una queja ante la FIFA por la polémica jugada de Messi
La Federación Argelina de Fútbol cuestionó el arbitraje del polaco Szymon Marciniak en la derrota ante Argentina y reclamó por dos jugadas que involucraron al capitán albiceleste y al volante del Liverpool.
El reclamo apunta al desempeño del árbitro polaco Szymon Marciniak y a dos jugadas puntuales ocurridas durante el encuentro disputado en Kansas City, donde Lionel Messi fue la gran figura con un hat-trick.
Los episodios cuestionados
Según medios argelinos y franceses, la FAF considera que Messi debió haber sido expulsado por una infracción sobre el defensor y capitán Aïssa Mandi a los 32 minutos del partido. La acción generó debate en redes sociales y fue uno de los focos de las críticas posteriores al encuentro.
El organismo también reclamó por un codazo de Alexis Mac Allister sobre Ibrahim Maza a los 74 minutos. Desde Argelia sostienen que ninguna de las dos acciones recibió la sanción correspondiente y que tampoco fueron revisadas por el sistema VAR.
El pedido a la FIFA
La federación africana elevó un informe formal solicitando que la FIFA analice ambas jugadas y evalúe las decisiones adoptadas por el equipo arbitral durante el partido correspondiente al Grupo J.
De acuerdo con la postura argelina, las dos acciones podrían haber derivado en expulsiones de futbolistas argentinos y alterado el desarrollo del encuentro. Hasta el momento, la FIFA no emitió una respuesta pública sobre la presentación realizada por la FAF.
Mientras tanto, Argentina continuará su participación en el Mundial este lunes ante Austria, mientras que Argelia buscará recuperarse cuando enfrente a Jordania en la segunda fecha de la fase de grupos.