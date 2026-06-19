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"Soy más de Cristiano": el arquero de Austria picanteó la previa frente a Argentina

Alexander Schlager fue consultado sobre Lionel Messi antes del duelo por el Grupo J y sorprendió al admitir que prefiere a Cristiano Ronaldo, aunque destacó la influencia del capitán argentino.

Alexander Schlager fue titular en la victoria de Austria ante Jordania por el Grupo J.Alexander Schlager fue titular en la victoria de Austria ante Jordania por el Grupo J.
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La cuenta regresiva para el partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 sumó un capítulo inesperado. Alexander Schlager, arquero del seleccionado europeo, dejó una frase que rápidamente se viralizó al ser consultado por Lionel Messi en la previa del encuentro.

El guardameta austríaco reconoció la magnitud del capitán argentino, pero al mismo tiempo tomó partido en una de las discusiones más recurrentes del fútbol moderno. "En principio, soy más del tipo de Cristiano Ronaldo", respondió entre sonrisas durante una conferencia de prensa.

Alexander Schlager fue titular en la victoria de Austria ante Jordania por el Grupo J.Alexander Schlager fue titular en la victoria de Austria ante Jordania por el Grupo J.

Elogios para Messi

Más allá de su preferencia personal, Schlager evitó cualquier crítica hacia el rosarino y destacó el impacto que genera dentro y fuera del campo de juego. El arquero consideró que Messi mantiene una influencia determinante sobre sus compañeros y sobre el desarrollo de los partidos.

"Sería una osadía intentar decir algo en su contra", afirmó. Además, señaló que el futbolista argentino transmite una energía especial cuando está en la cancha y remarcó que Austria intentará encontrar la manera de neutralizarlo durante el encuentro del próximo lunes.

Messi festeja una noche soñada. Foto: Fernando NicolaLionel Messi convirtió un hat-trick en el debut de Argentina frente a Argelia. Foto: Fernando Nicola

Un duelo con realidades opuestas

Las declaraciones llegaron después de un arranque de Mundial muy distinto para las dos máximas figuras de su generación. Messi fue la gran estrella del debut argentino ante Argelia al convertir los tres goles del triunfo por 3 a 0 y romper varios récords históricos.

Cristiano Ronaldo, en cambio, no pudo evitar el sorpresivo empate de Portugal frente a República Democrática del Congo. El delantero portugués disputó así su sexto Mundial, igualando la marca alcanzada por Messi como los únicos futbolistas en participar de seis Copas del Mundo.

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