Historias

¿Quiénes son los jugadores con más goles en los mundiales y qué explica su eficacia?

El ranking de máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo reúne a leyendas del fútbol que marcaron generaciones. Detrás de sus cifras hay talento, pero también preparación física, lectura de juego y una capacidad decisiva para rendir bajo presión.