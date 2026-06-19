Segunda fecha

La FIFA confirmó al árbitro para Argentina-Austria: será el egipcio Amin Mohamed

Se tratará del segundo encuentro mundialista para Mohamed en esta edición de la Copa del Mundo. El árbitro africano tuvo su estreno en el duelo entre Corea del Sur y República Checa, donde cumplió una destacada actuación y dejó una buena impresión tanto por su criterio disciplinario como por su manejo del juego.