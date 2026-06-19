La FIFA confirmó las designaciones arbitrales para la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y ya se conoce quién impartirá justicia en el compromiso entre Argentina y Austria.
La FIFA confirmó al árbitro para Argentina-Austria: será el egipcio Amin Mohamed
Se tratará del segundo encuentro mundialista para Mohamed en esta edición de la Copa del Mundo. El árbitro africano tuvo su estreno en el duelo entre Corea del Sur y República Checa, donde cumplió una destacada actuación y dejó una buena impresión tanto por su criterio disciplinario como por su manejo del juego.
El encargado de dirigir el encuentro será el egipcio Amin Mohamed, quien estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como asistentes. El partido se disputará el lunes 22 de junio en el Dallas Stadium desde las 13.00 (hora local).
Se tratará del segundo encuentro mundialista para Mohamed en esta edición de la Copa del Mundo. El árbitro africano tuvo su estreno en el duelo entre Corea del Sur y República Checa, donde cumplió una destacada actuación y dejó una buena impresión tanto por su criterio disciplinario como por su manejo del juego.
Su estilo se caracteriza por favorecer la continuidad de las acciones, aplicar correctamente la ley de ventaja y evitar interrupciones innecesarias, una tendencia que varios árbitros han mostrado en el torneo con el objetivo de darle mayor fluidez a los partidos.
Las otras designaciones con presencia sudamericana
Entre las designaciones destacadas de la jornada aparece nuevamente el brasileño Wilton Sampaio, uno de los árbitros más experimentados del continente. El juez estará al frente del compromiso entre Noruega y Senegal por el Grupo I, un encuentro determinante para las aspiraciones del conjunto africano de avanzar a la siguiente ronda.
Sampaio contará con la asistencia de sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia.
Por su parte, el partido entre Francia e Irak será controlado por una terna canadiense encabezada por Drew Fischer, acompañado por Michael Barwegen y Lyes Arfa.
Otro confirmado
En tanto, el otro encuentro correspondiente al grupo de Argentina, entre Jordania y Argelia, tendrá como árbitro principal al esloveno Slavko Vincic, uno de los jueces europeos de mayor prestigio en la actualidad.
Con las designaciones confirmadas, Argentina ya conoce quién será el encargado de arbitrar un duelo que puede resultar determinante para encaminar su clasificación a la próxima instancia del Mundial 2026.