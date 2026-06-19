México se convirtió en el primer equipo clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre derrotó 1-0 a Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A y, tras haber vencido previamente a Sudáfrica en el debut, alcanzó los seis puntos para garantizar su presencia en la siguiente instancia del certamen.
"No fue un gran partido": la autocrítica de Aguirre tras la clasificación de México
El entrenador del seleccionado azteca se mostró autocrítico pese al triunfo por 1-0 sobre Corea del Sur, resultado que aseguró la clasificación de México a la próxima fase de la Copa del Mundo.
Sin embargo, lejos de mostrarse eufórico por el resultado y la clasificación anticipada, el entrenador mexicano realizó un análisis crítico de la actuación de su equipo y reconoció que el rendimiento estuvo lejos de ser el ideal.
“Estamos bien, pero no fue un gran partido”, resumió Aguirre en la conferencia de prensa posterior al encuentro.
El técnico destacó la intensidad mostrada por sus dirigidos, aunque admitió que el desarrollo fue muy equilibrado y que un detalle terminó definiendo el resultado.
“Presionamos mucho, creamos situaciones y no damos espacios. Un error era el que iba a decantar la balanza para uno u otro lado. Es cierto que tuvimos un par de atajadas buenísimas, pero esto es fútbol”, analizó el experimentado entrenador.
Aguirre también valoró la solidez defensiva de su equipo y remarcó las dificultades que presentó el conjunto asiático.
“El rival tampoco nos dejó hacer mucho. Aun así tuvimos el gol, que llegó tras un error, y dos o tres llegadas más. Ellos no nos inquietaron demasiado”, agregó.
México, líder y clasificado
Con la victoria frente a Corea del Sur, el seleccionado mexicano no solo aseguró su clasificación, sino que también se consolidó en la cima del Grupo A. A falta de una fecha para el cierre de la fase inicial, el “Tri” ya no puede ser alcanzado y afrontará el duelo ante República Checa con la tranquilidad de haber cumplido el primer gran objetivo.
La clasificación representa además un regreso de México a las instancias eliminatorias después de la frustración vivida en Qatar 2022, donde quedó eliminado en la fase de grupos tras una serie de resultados adversos.
Una tradición mundialista que continúa
La presencia en la próxima ronda marca la décima ocasión en la que México supera la fase de grupos en una Copa del Mundo. De los 23 Mundiales disputados hasta el momento, el seleccionado norteamericano participó en 18 ediciones y logró avanzar en diez de ellas.
Antes de este Mundial, la última clasificación había sido en Rusia 2018. Cuatro años más tarde, en Qatar, el equipo azteca vio interrumpida una larga tradición de clasificaciones consecutivas a instancias decisivas.
Las mejores actuaciones de México en la historia de los Mundiales se produjeron, curiosamente, cuando fue anfitrión. Tanto en 1970 como en 1986 alcanzó los cuartos de final, instancia que continúa siendo su techo histórico en la máxima competencia del fútbol internacional.
Ahora, con el respaldo de su público y el impulso de la clasificación temprana, el conjunto dirigido por Aguirre buscará seguir avanzando y alimentar la ilusión de protagonizar la mejor campaña mundialista de su historia.