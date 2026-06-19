Un inesperado episodio ocurrido durante una prueba de protocolo previa a un partido del Mundial 2026 se convirtió en uno de los videos más comentados de las últimas horas. Un colaborador encargado de sostener una de las banderas gigantes de la FIFA terminó atrapado dentro de la tela mientras el resto del grupo comenzaba a enrollarla.
Quedó atrapado dentro de una bandera gigante y el video se volvió viral en las redes
Un colaborador de la ceremonia previa a un partido de República Checa quedó envuelto accidentalmente dentro de una de las enormes banderas utilizadas por la FIFA. La escena generó millones de reproducciones.
La situación ocurrió con una de las banderas de República Checa que forman parte de las ceremonias previas a los encuentros mundialistas. Las imágenes fueron registradas por personas presentes en el estadio y rápidamente se viralizaron en distintas plataformas.
Un momento inesperado
En el video se observa cómo los encargados de retirar la enorme bandera comienzan a plegarla de manera coordinada. Sin embargo, uno de los participantes quedó dentro de la estructura de tela sin que el resto advirtiera la situación de inmediato.
La escena provocó risas entre quienes observaban la prueba desde las tribunas y en los alrededores del campo de juego. Varios asistentes captaron el momento exacto en que el trabajador desaparece bajo la bandera mientras esta era enrollada.
Sin información oficial
Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre la identidad del colaborador ni sobre su estado de salud. Tampoco hubo comunicados de la FIFA respecto al incidente, que ocurrió durante una actividad preparatoria y no durante una ceremonia oficial televisada.
Las banderas gigantes forman parte del espectáculo habitual del Mundial 2026 y son desplegadas sobre el césped minutos antes de cada encuentro. En esta ocasión, el ensayo terminó generando una de las postales virales más curiosas del torneo.