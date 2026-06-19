Grupo C

Brasil goleó a Haití y puso un pie en la segunda fase del Mundial

El equipo de Ancelotti derrotó 3 a 0 al elenco centroamericano con 2 tantos de Matheus Cunha y uno de Vinicius Junior. La verdeamarela quedó como líder del grupo, superando por diferencia de gol a Marruecos al término de la segunda fecha. Raphinha salió lesionado y encendió las alarmas.