#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Grupo C

Brasil goleó a Haití y puso un pie en la segunda fase del Mundial

El equipo de Ancelotti derrotó 3 a 0 al elenco centroamericano con 2 tantos de Matheus Cunha y uno de Vinicius Junior. La verdeamarela quedó como líder del grupo, superando por diferencia de gol a Marruecos al término de la segunda fecha. Raphinha salió lesionado y encendió las alarmas.

Vinicius Jr celebra su primer gol en el Mundial.Vinicius Jr celebra su primer gol en el Mundial.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Brasil derrotó 3-0 a Haití en su segundo partido en el que fue completamente superior, incluso habiendo bajado el ritmo en la segunda parte, por la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026, jugado esta noche en Filadelfia.

El delantero Matheus Cunha marcó los dos primeros goles del partido, a los 23 y 36 minutos, mientras que el tercero fue obra del extremo Vinicius Jr., que convirtió en el segundo minuto de descuento de la primera parte.

Con el triunfo, el combinado brasileño subió al primer lugar del grupo C, con cuatro puntos, mientras que Haití marcha último sin unidades y ya quedó eliminado, perjudicado por el sistema de desempate olímpico.

En la tercera y última jornada de la fase de grupos, Brasil se medirá con Escocia el miércoles 24 de junio a las 19:00, mientras que el elenco haitiano cerrará su participación mundialista enfrentando a Marruecos, en simultáneo.

Mirá tambiénMarruecos golpeó de entrada, le ganó a Escocia y acaricia la clasificación

Lo dominó desde el arranque

La primera llegada del partido fue de Brasil, a los 16 minutos, con un rebote posterior a un córner capturado por el delantero Vinicius Jr., cuyo disparo alto al segundo palo tuvo un leve desvío y se fue alto. Vinicius volvió a disparar desde la banda izquierda a los 20 minutos de la primera parte, aunque su remate fue bloqueado por el defensor Jean-Kevin Duverne.

Dos minutos más tarde, el delantero Raphinha recibió un pase filtrado que lo dejó libre ante el achique del arquero Johny Placide. El atacante del Barcelona picó la pelota desde la medialuna del área y le erró por pocos centímetros.

Brasil se puso en ventaja a los 23 minutos, cuando el delantero Matheus Cunha pudo aprovechar el rebote de un tiro previo de Vinicius, que había sido despejado por Placide, y empujó la pelota contra la red.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Matheus Cunha celebrates after the match IMAGN IMAGES via Reuters/James LangMatheus Cunha fue la gran figura de la noche con su doblete.

Cinco minutos después, Raphinha volvió a quedar mano a mano ante Placide, luego de agarrar mal parada a la defensa rival, aunque su disparo no llevó potencia y fue detenido fácilmente por el experimentado guardameta haitiano.

En 36 minutos, Vinicius manejó un contraataque y filtró un pase para el desmarque a la espalda de Matheus Cunha, que sacó un zurdazo muy potente, el cual entró por el ángulo derecho de Placide, que nada pudo hacer.

En el segundo minuto de descuento, un buen pase largo del volante Lucas Paqueta permitió que Vinicius se filtre por el costado izquierdo del frente de ataque y coloque la pelota por debajo del achique de Johny Placide, para el 3-0.

Mirá tambiénEstados Unidos le ganó cómodamente a Australia y sacó pasaje la segunda fase

El segundo tiempo estuvo de más

La primera llegada del complemento fue del conjunto centroamericano, a los 17 minutos, con un centro al primer palo que habilitó el anticipo del defensor Ricardo Ade, que no sorprendió al arquero Alisson Becker, que pudo despejar.

En 23 minutos de la segunda mitad, Vinicius jugó un taco hacia atrás para que el delantero Gabriel Martinelli controle y saque un disparo al palo más lejano, que dio en el travesaño del guardameta haitiano.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle RossEl equipo de Ancelotti sumó su primer triunfo en el certamen.

Ocho minutos más tarde, el lateral Douglas Santos apareció libre por el costado izquierdo del área, pero su remate se fue demasiado alto.

A cuatro minutos del final del tiempo reglamentario, el delantero haitiano Wilson Isidor recibió a un costado del área y pudo encarar a Alisson, que se quedó con su disparo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
FIFA
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Brasil
Haití
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro