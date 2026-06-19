Grupo C

Marruecos golpeó de entrada, le ganó a Escocia y acaricia la clasificación

Con gol de Saibari antes de los 2 minutos, el equipo africano superó por la mínima al europeo y es líder de la zona con 4 puntos en 2 presentaciones. Los marroquíes fueron claros dominadores pero no pudieron ampliar la ventaja. Por este mismo grupo, juegan Brasil y Haití desde las 21.30.