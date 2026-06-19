La segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 tendrá un encuentro con realidades muy diferentes, pero con una misma necesidad. Brasil y Haití se enfrentarán este viernes desde las 21.30 horas en el Philadelphia Stadium, en un duelo que puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos seleccionados en la fase de grupos.
Sin margen de error, Brasil se mide con Haití en su segunda presentación en el Mundial
Chocarán desde las 21.30 en el estadio de Philadelphia. El skratch empató con Marruecos en el debut mientras que la formación centroamericana perdió por la mínima con Escocia. Neymar, nuevamente ausente en el equipo de Ancelotti.
La selección brasileña llegó a la Copa del Mundo de la FIFA como una de las candidatas naturales al título, aunque arrastrando algunas dudas en cuanto a su funcionamiento colectivo. En su estreno no logró pasar del empate 1 a 1 frente a Marruecos, resultado que dejó abierta la pelea por el liderazgo de la zona.
Por ese motivo, los dirigidos por Carlo Ancelotti afrontarán este compromiso con la obligación de conseguir una victoria. Un nuevo tropiezo podría complicar seriamente sus aspiraciones de finalizar en la primera posición del grupo y llegar con mayor tranquilidad a la última fecha.
Además del resultado, el cuerpo técnico brasileño también estará atento a la situación disciplinaria de algunos futbolistas importantes. Roger Ibáñez y Casemiro llegan condicionados luego de haber sido amonestados en el debut. Si reciben una nueva tarjeta amarilla frente a Haití, se perderán el próximo encuentro del certamen.
Haití, por el batacazo
Del otro lado estará una selección haitiana que, pese a ser considerada una de las menos favoritas de la zona, dejó una imagen competitiva en su estreno mundialista. Aunque cayó por 1 a 0 ante Escocia, el conjunto caribeño generó situaciones de peligro y estuvo cerca de encontrar el empate en varios momentos del partido.
Ahora, Haití afrontará uno de los desafíos más complejos de su historia reciente. Frente a una de las potencias del fútbol mundial, el objetivo será sumar al menos un punto que le permita llegar con posibilidades matemáticas a la última fecha.
En la previa, evitar la derrota ante los pentacampeones del mundo ya representaría un resultado histórico para una selección que busca seguir haciendo experiencia en la máxima cita internacional.
Con la presión sobre los hombros de Brasil y la ilusión de Haití por dar el gran golpe, el partido promete emociones y puede comenzar a definir el futuro del Grupo C. Para la Verdeamarela será una verdadera prueba de carácter; para los caribeños, una oportunidad única de escribir una página inolvidable en su historia mundialista.
Probables formaciones, hora, tv y arbitraje
Brasil: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.
Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.
Hora: 21:30
TV: TyC Sports
Árbitro: Alejandro José Hernández (ESP)
Estadio: Philadelphia Stadium