Grupo C

Sin margen de error, Brasil se mide con Haití en su segunda presentación en el Mundial

Chocarán desde las 21.30 en el estadio de Philadelphia. El skratch empató con Marruecos en el debut mientras que la formación centroamericana perdió por la mínima con Escocia. Neymar, nuevamente ausente en el equipo de Ancelotti.