La segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026 ofrecerá un duelo cargado de tensión y necesidades. Turquía y Paraguay se enfrentarán este sábado desde las 00.00 horas en el San Francisco Bay Area Stadium, en un encuentro que puede marcar el destino de ambos seleccionados en la competencia.
La Paraguay de Alfaro se juega sus últimas chances en el Mundial ante Turquía
Luego de comenzar la Copa del Mundo con derrotas, turcos y paraguayos afrontarán un partido determinante por la segunda fecha del grupo D. El ganador llegará con chances concretas de clasificación, mientras que el perdedor quedará al borde de la eliminación. A primer turno en esta zona, Estados Unidos ganó y se clasificó.
Tras haber tropezado en sus respectivos debuts, tanto europeos como sudamericanos saben que están obligados a sumar de a tres para mantenerse en carrera rumbo a los octavos de final. Por eso, el partido tiene todos los condimentos de una auténtica "final anticipada".
La selección de Turquía, conducida por el italiano Vincenzo Montella, llegaba al certamen con expectativas importantes luego de sus buenas actuaciones previas. Sin embargo, en su estreno no logró plasmar ese favoritismo en el campo de juego y terminó cayendo por 2 a 0 ante Australia.
El conjunto turco se vio superado en varios tramos del encuentro y ahora necesita reaccionar rápidamente para no comprometer su futuro en el torneo. Una nueva derrota podría dejarlo prácticamente sin margen de error de cara a la última fecha.
Sin margen de error
Por el lado de Paraguay, el panorama es similar, aunque con una derrota aún más dolorosa. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro sufrió una contundente caída por 4 a 1 frente a Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial.
La Albirroja nunca logró sentirse cómoda en el partido y fue ampliamente dominada por el seleccionado norteamericano. La diferencia en el marcador reflejó lo ocurrido dentro del campo y dejó varias señales de alarma para el cuerpo técnico paraguayo.
Consciente de la importancia del compromiso ante Turquía, Alfaro analiza realizar algunas modificaciones en la formación titular con el objetivo de encontrar mayor equilibrio y mejorar la respuesta del equipo en todas sus líneas.
Más allá de los cambios que pueda haber, Paraguay necesita recuperar rápidamente la solidez que mostró durante gran parte de las Eliminatorias para volver a ilusionarse con avanzar de ronda.
Con ambos equipos sin puntos y bajo presión, el choque en San Francisco promete ser uno de los más intensos de la fecha. Turquía y Paraguay no tienen margen para especular: ganar será la única opción para seguir soñando con la clasificación en el Mundial 2026.
Probables formaciones
Turquía: Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik; Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu. DT: Vincenzo Montella.
Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza, Miguel Almirón; Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.