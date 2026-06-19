Grupo D

La Paraguay de Alfaro se juega sus últimas chances en el Mundial ante Turquía

Luego de comenzar la Copa del Mundo con derrotas, turcos y paraguayos afrontarán un partido determinante por la segunda fecha del grupo D. El ganador llegará con chances concretas de clasificación, mientras que el perdedor quedará al borde de la eliminación. A primer turno en esta zona, Estados Unidos ganó y se clasificó.