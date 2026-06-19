Harry Maguire volvió a ser noticia en el Mundial 2026, aunque esta vez lejos de las canchas. El defensor inglés, que no fue convocado por Thomas Tuchel para integrar el plantel de Inglaterra, apareció en un puesto de venta de sobres y coleccionables del torneo en pleno centro de Nueva York.
Harry Maguire sorprendió en Nueva York: vendió sobres de figuritas entre los hinchas
El defensor inglés, ausente en la convocatoria de Thomas Tuchel para la Copa del Mundo, apareció atendiendo un puesto de figuritas y coleccionables en una acción que se volvió viral.
La presencia del futbolista sorprendió a cientos de aficionados que se acercaban a comprar productos oficiales del Mundial. Muchos no advirtieron de inmediato quién estaba detrás del mostrador, mientras que otros aprovecharon para sacarse fotos y compartir el momento en redes sociales.
Una acción que se hizo viral
Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas y despertaron todo tipo de reacciones. Maguire atendió a los fanáticos, entregó sobres y conversó con quienes se acercaban al lugar, generando largas filas durante varias horas.
Aunque no hubo una explicación oficial, todo indica que la iniciativa formó parte de una campaña promocional vinculada al Mundial. El objetivo habría sido mezclar a figuras reconocidas entre el público para captar reacciones espontáneas de los hinchas.
Una idea inspirada en otros deportes
La propuesta recordó a algunas acciones realizadas en la Fórmula 1, donde pilotos suelen ocultarse entre los espectadores utilizando disfraces o máscaras para pasar desapercibidos durante eventos oficiales.
En este caso, la diferencia fue que Maguire no intentó esconder su identidad durante demasiado tiempo. Su presencia terminó siendo descubierta rápidamente y el improvisado vendedor se transformó en una de las atracciones del día para los fanáticos del fútbol que recorrían Nueva York durante la Copa del Mundo.