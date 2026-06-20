La jornada del Mundial 2026 movió de manera fuerte el tablero en dos zonas. El Grupo C dejó un cierre abierto, con Brasil y Marruecos en la cima, mientras que el Grupo D ya entregó a su primer clasificado: Estados Unidos, que ganó sus dos partidos y se aseguró un lugar en la próxima ronda.
Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del viernes
Brasil quedó arriba del Grupo C por diferencia de gol, Marruecos se acomodó como escolta y Estados Unidos selló su pase en el D con una fecha de anticipación.
En el Grupo C, Marruecos abrió el día con un triunfo clave ante Escocia por 1 a 0. El conjunto africano golpeó de entrada con un derechazo de Ismael Saibari al minuto de juego y luego administró la ventaja con autoridad. El resultado lo dejó, de manera transitoria, en la punta de la zona y le permitió llegar a la última fecha con un panorama favorable.
Más tarde, Brasil respondió con contundencia. El equipo de Ancelotti superó 3 a 0 a Haití con un doblete de Matheus Cunha y otro tanto de Vinicius Júnior. La victoria no solo le devolvió aire tras el empate del debut frente a Marruecos, sino que además lo catapultó al primer puesto por diferencia de gol, un dato decisivo en un grupo que todavía no tiene clasificados de manera matemática.
La Verdeamarela dominó el desarrollo desde el primer tiempo y construyó una diferencia que hoy vale mucho más que tres puntos. En una zona tan pareja, el 3-0 sobre Haití le permitió quedar con mejor saldo que Marruecos antes de la última fecha, cuando se medirá con Escocia en un duelo que puede definir tanto al líder como al segundo clasificado.
En el Grupo D, Estados Unidos confirmó su candidatura con otro triunfo convincente. El equipo de Mauricio Pochettino derrotó 2 a 0 a Australia en Seattle, con un gol en contra de Cameron Burgess y otro de Alex Freeman, ambos en la primera mitad. Con seis puntos sobre seis posibles, el seleccionado anfitrión aseguró su pasaje a la siguiente fase y quedó a un paso de terminar primero.
La otra historia fuerte de la noche la escribió Paraguay. El equipo de Alfaro venció 1 a 0 a Turquía en un partido condicionado por la expulsión de Miguel Almirón, y se mantuvo con vida. La Albirroja sostuvo la ventaja conseguida por Matías Galarza Fonda en el arranque y llegará a la última fecha con chances concretas de clasificación. La derrota, en cambio, dejó a Turquía sin posibilidades.
Así quedaron las posiciones
En el Grupo C, Brasil quedó primero con 4 puntos, producto de un empate y una victoria, y una diferencia de gol de +3. Marruecos también suma 4 unidades, pero aparece segundo con +1. Escocia quedó tercera con 3 puntos, todavía en carrera por meterse entre los dos primeros, mientras que Haití cierra sin unidades y ya sin posibilidades de avanzar.
El cierre será de alto voltaje. Brasil enfrentará a Escocia y Marruecos se medirá con Haití. La selección brasileña depende de sí misma para asegurar el pase y sostener el liderazgo. Marruecos también llega en posición de ventaja, porque una victoria lo depositará en la próxima ronda. Escocia, en cambio, necesita dar el golpe ante Brasil o esperar una combinación favorable para no quedar relegada.
En el Grupo D, Estados Unidos manda con 6 puntos y una diferencia de gol de +5, ya clasificado a la siguiente ronda. Australia quedó segunda con 3 puntos y saldo 0. Paraguay aparece tercera, también con 3 unidades, aunque con peor diferencia de gol, mientras que Turquía es última con 0 y ya eliminada.
La última fecha enfrentará a Estados Unidos con Turquía y a Paraguay con Australia. Los norteamericanos ya tienen el boleto en el bolsillo y buscarán confirmar el primer lugar. El gran cruce será el de paraguayos y australianos: ambos llegan con 3 puntos y allí se jugarán gran parte de su futuro. En ese mano a mano, la diferencia de gol puede convertirse en un factor determinante.