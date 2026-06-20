Paraguay consiguió una victoria de enorme valor en el Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Turquía en un partido cargado de tensión, fricción y polémica. El equipo de Gustavo Alfaro sostuvo la ventaja durante más de 50 minutos con un futbolista menos por la expulsión de Miguel Almirón y se mantuvo con chances de avanzar a la próxima ronda.
Con uno menos, Paraguay venció a Turquía y definirá su clasificación ante Australia
La Albirroja de Alfaro se impuso 1-0 en un partido marcado por la expulsión de Miguel Almirón y llegará con chances de avanzar a la última fecha del Grupo D.
Con este resultado, la Albirroja llegará con vida a la última fecha del Grupo D, donde estará obligada a vencer a Australia para meterse en la siguiente instancia sin depender de otros marcadores. Del otro lado, la caída dejó a Turquía sin posibilidades de clasificación y decretó su eliminación de la Copa del Mundo en el Estadio de la Bahía de San Francisco.
Golpe temprano
El conjunto sudamericano golpeó de entrada y encontró la diferencia a los 65 segundos de juego. Matías Galarza Fonda fue el encargado de abrir el marcador luego de una rápida secuencia ofensiva de Paraguay, que terminó con un remate rasante desde la puerta del área. La pelota ingresó junto a la base del palo del arco defendido por Uğurcan Çakır y desató el festejo del elenco guaraní.
El mediocampista fue uno de los nombres destacados de la previa por haber ingresado entre las modificaciones dispuestas por Alfaro. Además, había quedado en el centro de la escena por un supuesto bajón anímico vinculado a su situación con River Plate, club que todavía conserva su pase.
A partir de la ventaja, Paraguay optó por replegarse y apostó a un partido más físico, con líneas juntas y la intención de lastimar de contraataque. Turquía, en cambio, asumió el control de la pelota y trató de instalarse en campo rival, aunque se encontró con un rival dispuesto a disputar cada pelota al límite.
Turquía no logró romper la resistencia
Con el correr de los minutos, el seleccionado europeo se adueñó de la posesión, aunque no logró traducir ese dominio en demasiadas situaciones claras.
La oportunidad más nítida de la primera etapa llegó a los 34 minutos, cuando Hakan Calhanoglu ejecutó un tiro libre en forma de centro y Mert Müldür ganó de cabeza en el área. Su remate pegó en el travesaño, luego en el palo y salió, en la acción más peligrosa de Turquía antes del descanso.
Paraguay también tuvo su respuesta. Juan José Cáceres apareció por el sector derecho del área y sacó un remate potente que obligó a una intervención de Çakır, en una jugada que mostró que la Albirroja podía lastimar aun con menos posesión.
El desarrollo fue subiendo de temperatura con el paso de los minutos. Hubo discusiones, choques constantes y un clima de tensión que se mantuvo de principio a fin, en un partido atravesado por la fricción y la disputa en cada sector del campo.
La expulsión que cambió el partido
Cuando el primer tiempo parecía encaminarse al entretiempo con ventaja mínima para Paraguay, llegó una de las grandes polémicas del encuentro. Miguel Almirón fue expulsado en tiempo adicionado tras una acción revisada por el VAR, en la que terminó sancionado bajo la denominada Ley Prestianni.
En medio de una discusión con un rival, el futbolista paraguayo se tapó la boca para decirle algo a un adversario. A partir de ese gesto, el árbitro Iván Barton fue convocado por el VAR, a cargo del qatarí Khamis Al Marri, revisó la jugada y le mostró la tarjeta roja directa al número 10 paraguayo.
La expulsión dejó a Paraguay con un hombre menos durante todo el segundo tiempo y obligó al equipo de Alfaro a redoblar esfuerzos para sostener el resultado frente a un rival que, por contexto y necesidad, quedó obligado a ir por el empate.
Segundo tiempo de carácter
La etapa final no tuvo el mismo ritmo frenético que la primera, en gran parte por las interrupciones y por la estrategia de Paraguay para cortar el juego y enfriar el desarrollo. Con uno menos, el equipo sudamericano reforzó su postura defensiva y apostó a cerrar espacios, achicar líneas y resistir cada avance turco.
En ese escenario, Gustavo Gómez se transformó en una de las grandes figuras de la noche. El zaguero lideró una defensa que respondió con firmeza ante los intentos encabezados por Arda Güler, una de las principales cartas ofensivas del seleccionado turco.
También fue decisiva la actuación de Orlando Gill. El arquero de San Lorenzo apareció en un momento clave a los 88 minutos, cuando Can Uzun quedó en soledad en el área y definió desde una posición muy favorable. La respuesta del guardameta sostuvo el 1-0 y le permitió a Paraguay conservar una victoria tan sufrida como trascendente.
Cómo queda Paraguay en el Grupo D
Con esta victoria, la selección de Gustavo Alfaro sumó sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 y se mantuvo con posibilidades de avanzar. Paraguay había debutado con una dura derrota 4-1 ante Estados Unidos, selección que en su segunda presentación venció 2-0 a Australia, aseguró su clasificación a los 16avos de final y también se quedó con la cima del Grupo D.
De esta manera, la Albirroja definirá su futuro en la última jornada de la fase de grupos. El próximo compromiso será ante Australia, que también suma tres puntos tras haber derrotado a Turquía. El encuentro se jugará el jueves 25 de junio a las 23:00, hora argentina.
Turquía, en cambio, ya no tiene chances de seguir en carrera. El equipo de Vincenzo Montella cerrará su participación frente a Estados Unidos, pero la derrota ante Paraguay lo dejó sin posibilidades de clasificación.