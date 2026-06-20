La Selección de Brasil continúa consolidándose como una de las candidatas al título en el Mundial 2026 y ahora suma un refuerzo de lujo para afrontar la recta final de la fase de grupos. Luego de la victoria ante Haití en Filadelfia, Carlo Ancelotti confirmó que Neymar ya está en condiciones físicas de regresar a la actividad oficial.
Brasil recupera a su máxima estrella: Neymar vuelve para el cierre de la fase de grupos
Tras la contundente victoria sobre Haití, Brasil recibió una noticia que ilusiona a todo un país. Carlo Ancelotti confirmó que Neymar superó la lesión muscular que lo marginó de los primeros partidos del Mundial 2026 y estará disponible para enfrentar a Escocia en la última fecha del Grupo C. La Canarinha recupera así a su máxima figura en la antesala de la etapa decisiva del torneo.
El entrenador italiano despejó cualquier duda sobre el estado del delantero y anunció que podrá ser tenido en cuenta para el compromiso frente a Escocia.
"Neymar estará preparado para el encuentro ante Escocia", aseguró Ancelotti durante la conferencia de prensa posterior al triunfo de la Verdeamarela.
La noticia representa un importante impulso para el seleccionado brasileño, que hasta aquí logró buenos resultados pese a la ausencia de su principal referente ofensivo.
Una recuperación seguida de cerca durante todo el Mundial
La presencia de Neymar en la Copa del Mundo estuvo en duda hasta último momento. El futbolista llegó a la concentración arrastrando un desgarro muscular de grado 2 en la pantorrilla derecha, una lesión que sufrió mientras defendía la camiseta de Santos en el Brasileirao.
Su último partido oficial había sido el 10 de mayo, cuando el conjunto paulista derrotó 2-0 a Bragantino. Desde entonces, el atacante inició un intenso proceso de recuperación que fue monitoreado permanentemente por el cuerpo médico de la selección.
Durante las semanas previas al debut mundialista existió preocupación por la evolución de la lesión e incluso se especuló con la posibilidad de que Neymar no pudiera completar el torneo. Sin embargo, la recuperación avanzó según lo previsto y el futbolista respondió favorablemente a cada una de las etapas de rehabilitación.
Ahora, con el alta médica prácticamente confirmada, comenzará a sumar minutos de competencia con el objetivo de llegar en plenitud física a las instancias eliminatorias.
Brasil busca asegurar el liderazgo del Grupo C
Además del regreso de Neymar, Brasil afrontará el duelo ante Escocia con la misión de sellar definitivamente su clasificación y quedarse con el primer lugar de la zona.
La goleada frente a Haití dejó al conjunto sudamericano como líder del Grupo C, aunque todavía no tiene garantizado matemáticamente su pasaje a la siguiente ronda. Una derrota en la última fecha, combinada con un resultado favorable para Marruecos, podría complicar sus aspiraciones.
Por eso, la Canarinha necesita al menos un empate para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados. En tanto, una victoria le permitiría mantener el liderazgo, siempre que Marruecos no consiga una diferencia de goles superior en su encuentro frente a Haití.
Con Neymar nuevamente disponible y el equipo mostrando un rendimiento en crecimiento, Brasil llegará al compromiso del próximo 24 de junio en Miami con el objetivo de cerrar la fase de grupos de la mejor manera y comenzar a proyectar su camino hacia las rondas decisivas del Mundial 2026.