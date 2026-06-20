Ancelotti confirmó el regreso

Brasil recupera a su máxima estrella: Neymar vuelve para el cierre de la fase de grupos

Tras la contundente victoria sobre Haití, Brasil recibió una noticia que ilusiona a todo un país. Carlo Ancelotti confirmó que Neymar superó la lesión muscular que lo marginó de los primeros partidos del Mundial 2026 y estará disponible para enfrentar a Escocia en la última fecha del Grupo C. La Canarinha recupera así a su máxima figura en la antesala de la etapa decisiva del torneo.