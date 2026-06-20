Estados Unidos

Pochettino celebró la clasificación: "Argentina tiene hinchas increíbles, pero Estados Unidos los está alcanzando"

Estados Unidos se convirtió en uno de los primeros equipos en asegurar su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Australia por la segunda fecha del Grupo D. Tras el encuentro, Mauricio Pochettino valoró la evolución futbolística de su equipo, llamó a mantener la ambición de cara a lo que viene y se mostró especialmente emocionado por el respaldo de los aficionados norteamericanos.