La selección estadounidense continúa consolidándose como una de las revelaciones del Mundial 2026. Después de haber goleado a Paraguay en el debut, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino volvió a mostrar solidez y eficacia para imponerse por 2-0 sobre Australia y asegurar su clasificación anticipada a los 16avos de final.
Pochettino celebró la clasificación: "Argentina tiene hinchas increíbles, pero Estados Unidos los está alcanzando"
Estados Unidos se convirtió en uno de los primeros equipos en asegurar su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Australia por la segunda fecha del Grupo D. Tras el encuentro, Mauricio Pochettino valoró la evolución futbolística de su equipo, llamó a mantener la ambición de cara a lo que viene y se mostró especialmente emocionado por el respaldo de los aficionados norteamericanos.
El triunfo le permitió al equipo anfitrión llegar a puntaje ideal y transformarse en el segundo seleccionado en garantizar matemáticamente su presencia en la próxima instancia del certamen.
Tras el encuentro, el entrenador argentino destacó el crecimiento colectivo del equipo y remarcó la importancia de mantener la confianza sin perder de vista el trabajo diario.
"Tenemos que seguir creyendo, creer que podemos ganar. Tenemos que trabajar, pero al mismo tiempo disfrutar juntos, construyendo nuestro camino día a día", expresó.
Además, dejó en claro que los objetivos planteados desde el inicio del proceso siguen intactos.
"Mi visión no ha cambiado demasiado, ni tampoco mis sueños", agregó.
Pochettino ya piensa en Turquía y en seguir creciendo
Pese a haber conseguido la clasificación con una fecha de anticipación, el técnico evitó cualquier señal de conformismo y rápidamente enfocó su atención en el próximo compromiso frente a Turquía.
Para Pochettino, uno de los aspectos más valiosos del equipo en este Mundial ha sido su capacidad para adaptarse a distintos escenarios y estilos de juego.
"Ahora tenemos que ir a por el próximo partido y seguir empujando para mejorar", señaló.
El entrenador también destacó la respuesta de sus dirigidos frente a rivales de características diferentes y valoró el compromiso mostrado durante las primeras jornadas del torneo.
"Vi la capacidad de adaptarse a distintos rivales. Les dije que sigan divirtiéndose porque están haciendo un gran trabajo", sostuvo.
La actuación frente a Australia volvió a demostrar el equilibrio de un equipo que combina intensidad, disciplina táctica y una creciente confianza colectiva.
El elogio a los hinchas y la comparación con Argentina
Uno de los momentos más llamativos de la conferencia de prensa llegó cuando Pochettino fue consultado por el ambiente que se vivió en las tribunas y el respaldo permanente que recibió el seleccionado estadounidense.
Visiblemente emocionado, el ex entrenador de Tottenham, PSG y Chelsea reconoció que el acompañamiento de los aficionados lo impactó profundamente. "Argentina tiene fanáticos increíbles, pero los estamos igualando", afirmó.
Luego amplió su reflexión y explicó las sensaciones que experimentó una vez finalizado el encuentro.
"Incluso sin ser estadounidense, después del partido estaba muy sensible porque el apoyo fue increíble. Los aficionados estuvieron fantásticos. La manera en que nos apoyaron y celebraron la victoria me emocionó mucho", confesó.
Las palabras del entrenador reflejan el entusiasmo creciente que despierta la selección en su país, impulsada por una campaña que ilusiona a millones de aficionados con la posibilidad de protagonizar una histórica actuación en la Copa del Mundo organizada en suelo norteamericano.
Lo que viene para el equipo anfitrión
Con los triunfos ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0), Estados Unidos lidera cómodamente el Grupo D y afrontará la última jornada con la tranquilidad de tener asegurado su boleto a la fase eliminatoria.
El próximo 25 de junio, el conjunto de Pochettino enfrentará a Turquía en el SoFi Stadium con el objetivo de cerrar la fase de grupos invicto y consolidar su candidatura antes del inicio de los cruces directos.
La clasificación ya está asegurada. Ahora, el desafío para Estados Unidos será confirmar que este prometedor presente puede transformarse en una de las grandes historias del Mundial 2026.