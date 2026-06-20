La derrota por 1-0 ante Costa de Marfil dejó a Ecuador sin margen de error en su camino por el Mundial 2026. Aunque la "Tri" mostró pasajes de buen fútbol y compitió de igual a igual ante el conjunto africano, la falta de eficacia terminó condenando al equipo dirigido por Sebastián Beccacece.
Beccacece: "Lo que más me interesa es que el equipo gane y que la gente se vaya feliz"
Luego de la ajustada derrota frente a Costa de Marfil en el estreno mundialista, Ecuador afrontará un partido determinante ante Curazao por la segunda fecha del Grupo E. En la previa del encuentro, Sebastián Beccacece destacó la necesidad de recuperarse rápidamente, valoró el compromiso de sus futbolistas y aseguró que el objetivo principal es volver a sumar confianza a través de una victoria.
Ahora, el desafío será ante Curazao, una selección que busca seguir sorprendiendo en la Copa del Mundo y que representa un obstáculo que Ecuador no puede subestimar.
Consciente de la importancia del compromiso, Beccacece habló con DSports y dejó en claro cuál será la mentalidad de su equipo.
"Todos los rivales son diferentes, no hay dos rivales iguales. Lo que vamos a buscar es intentar llegar a la victoria, que nos mantenga con un ánimo elevado después de hacer un gran partido donde no obtuvimos el resultado deseado", expresó el entrenador argentino.
La resiliencia, una de las fortalezas que busca mostrar la Tri
Más allá de la necesidad de sumar tres puntos, Beccacece puso el foco en la respuesta emocional que debe exhibir su plantel tras el golpe sufrido en la primera jornada.
El técnico destacó la capacidad del grupo para sobreponerse a la adversidad y consideró que el encuentro frente a Curazao representa una oportunidad ideal para demostrar carácter en un escenario de máxima exigencia.
"Tenemos ese lindo desafío de reponernos y levantarnos, de demostrar la capacidad de resiliencia que tiene este grupo", señaló.
El entrenador también remarcó que la responsabilidad de representar a Ecuador obliga al equipo a competir siempre con la intención de ganar, aunque sin perder de vista los valores y la identidad futbolística que busca construir.
"La obligación siempre es responder al compromiso que tienen estos chicos con su gente, que es ganar. Después lo otro se verá. Lo que más me interesa es que el equipo gane, que disfrute y que la gente se vaya feliz", sostuvo.
Alan Franco: "Nuestro enfoque está puesto en nosotros"
Junto a Beccacece también compareció ante la prensa el mediocampista Alan Franco, una de las voces de referencia dentro del plantel ecuatoriano.
El futbolista de Atlético Mineiro reconoció que el cuerpo técnico estudió detalladamente a Curazao, aunque dejó en claro que la principal preocupación pasa por el rendimiento propio.
"Sabemos lo que es Curazao y lo que pueden hacer, pero nuestro enfoque siempre está en nosotros, en lo que podemos hacer y en lo que podemos mejorar", explicó.
Franco insistió en que la clave estará en corregir detalles que quedaron expuestos en el debut y potenciar las virtudes que mostró el equipo frente a Costa de Marfil.
"Más allá de lo que Curazao nos venga a demostrar, nuestro foco está en nosotros y en qué podemos mejorar para conseguir la victoria", concluyó.
Con la necesidad de sumar sus primeros puntos y mantenerse con opciones de clasificación, Ecuador afrontará un encuentro decisivo en el Grupo E, donde una victoria podría cambiar por completo el panorama de la Tri en el Mundial 2026.