Ecuador enfrenta a Curazao

Beccacece: "Lo que más me interesa es que el equipo gane y que la gente se vaya feliz"

Luego de la ajustada derrota frente a Costa de Marfil en el estreno mundialista, Ecuador afrontará un partido determinante ante Curazao por la segunda fecha del Grupo E. En la previa del encuentro, Sebastián Beccacece destacó la necesidad de recuperarse rápidamente, valoró el compromiso de sus futbolistas y aseguró que el objetivo principal es volver a sumar confianza a través de una victoria.